Albenga. Dopo i piccoli alunni delle scuole di Borghetto, è il turno degli scout. Proprio così perché il Clan di Albenga (che comprende i due gruppi scout cittadini, Albenga 1 e Albenga 5) si è recato in visita alla moschea.

All’esperienza hanno preso parte 13 ragazzi, tra i 16 ed i 21 anni: hanno avuto l’opportunità di fare domande e confrontarsi su diverse tematiche, in primis l’integrazione.

“In questo periodo, – ha spiegato Giacomo Christille a nome del Clan ingauno, – stiamo svolgendo un lavoro improntato proprio sullo studio della altre religioni e questa è stata un’occasione perfetta. Siamo rimasti molto colpiti dall’ospitalità e dall’accoglienza e l’incontro è stato davvero interessante”.

“Ci sono stati presentati quelli che sono i pilastri dell’Islam. Quello che è emerso, in particolare, è stata la grande voglia di integrazione dimostrata dalla comunità islamica: un’occasione di confronto, da cui sono emerse molte più similitudini che differenze. Ancora oggi c’è chi vuole farci credere che siamo troppo diversi per vivere insieme, ma la realtà è un’altra. Per questo la definiamo come un’esperienza da ripetere”.

Al termine della visita, l’immancabile merenda tradizionale offerta a tutti i presenti.