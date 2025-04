Dopo il meteo incerto, sole e temperature primaverili baciano la Riviera di Ponente: spiagge savonesi prese d’assalto

Riviera. Dopo i “giri di walzer” delle previsioni, che prima davano tempo brutto e poi hanno virato al bello, ieri e oggi il sole e il clima primaverile hanno baciato la riviera di ponente, invase da tantissimi turisti in occasione del ponte di Pasqua.

Oggi nelle cittadine costiere della provincia sembra sbocciata l’attesa primavera e l’attuale fase meteorologica caratterizzata dall’alta pressione ha favorito la prima “invasione” delle spiagge.

E dunque tanti ospiti e visitatori che si sono riversati sui litorali, approfittando dell’apertura di alcuni stabilimenti balneari e del bel tempo, con l’obiettivo di una prima tintarella del 2023.

Non solo spiagge, ma anche borghi e centri storici del ponente savonese (entroterra compreso) sono stati presi d’assalto per la gioia di bar, esercizi pubblici, negozi e ristoranti. I locali del savonese si sono attrezzati per accogliere i turisti, con dehors e spazi all’aperto che stanno facendo registrare il pienone.