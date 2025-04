Dego, riqualificazione della piazza centrale: lavori per 250mila euro

Sopralluogo a Dego, in piazza Botta in cui verrà avviato il primo lotto dei lavori, nell’ambito di un intervento di riqualificazione urbana. Questa mattina, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, assieme al sindaco Franco Siri, hanno visionato la situazione nel comune valbormidese.

“Con delibera della Giunta Regionale del 20 marzo, infatti, è stato finanziato il primo lotto dei lavori nella piazza, che vedrà un investimento complessivo di 250.000 euro, con il contributo di 235.000 euro dalla Regione attraverso il Fondo Strategico (di cui 47.000,00 euro a valere per l’anno 2025 e 188.000,00 euro a valere per l’anno 2026) e di 15.000 euro dal Comune” afferma Vaccarezza.

L’intervento prevede: la sostituzione della pavimentazione del tratto pedonale con una raffinata pavimentazione lapidea, la realizzazione di una fontanella pubblica a raso, trasformando la piazza in un punto di riferimento per le attività all’aria aperta, la costruzione di pergolato in legno.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione, inoltre, l’attuale edificio destinato a bocciofila, verrà riconvertito in un punto espositivo.

“Il mio plauso a Franco e alla sua Amministrazione per il grande lavoro svolto per cercare di dare un volto nuovo alla piazza, da sempre punto di aggregazione dell’intera comunità, migliorandone l’aspetto, la funzionalità e la durevolezza” conclude il consigliere regionale.