Dazi Usa, Pastorino (Lista Orlando): “Bucci si inchina a Trump e prende in giro i liguri”

Liguria. “Le dichiarazioni del presidente Bucci sui dazi USA sono semplicemente sconcertanti. Mentre il mondo economico lancia l’allarme su una crisi globale innescata dalle politiche commerciali di Trump, lui riesce nell’impresa di dipingerle come un’opportunità. Ma di quale realtà sta parlando?”.

A dirlo è Gianni Pastorino, consigliere regionale e rappresentante di Linea Condivisa, che attacca duramente le dichiarazioni rilasciate da Marco Bucci e dal vice presidente Alessandro Piana sul tema dei dazi statunitensi.

“Ieri, prima ancora che Trump decidesse – bontà sua – di sospendere i dazi per 90 giorni e aprire un tavolo di trattativa, Bucci si era già lanciato in un’ode all’ottimismo, in perfetto stile Meloni: servilismo assoluto verso il capo, zero capacità critica, totale disconnessione dalla realtà”.

“Quella che stiamo vivendo non è una banale misura fiscale: è una guerra commerciale in piena regola. E come tutte le guerre, se prosegue, non farà prigionieri. Viene da ridere – amaramente – a sentire Bucci dire che potrebbe esserci persino un vantaggio. Contrariamente a quanto spiegano da giorni economisti e analisti, lui immagina che un attacco all’export europeo possa aprire nuovi mercati. Siamo al ribaltamento della logica”.

“Le imprese liguri, tutte, sarebbero andate in sofferenza se i dazi fossero entrati in vigore da subito. E potrebbero andarci comunque, tra 90 giorni, se il negoziato fallisse. La verità è che Bucci – come Meloni – preferisce raccontare favole piuttosto che difendere gli interessi concreti di lavoratori, imprenditori e famiglie”.

“Dalla sanità all’economia, il copione è sempre lo stesso: minimizzare i danni, negare l’evidenza, giocare a fare l’ottimista mentre la barca affonda. Ma la Liguria ha bisogno di chi alza la voce quando serve, non di chi si inginocchia davanti ai potenti di turno. Anche quando si chiamano Trump. Che si parli di ospedali o di commercio internazionale, la sua risposta è sempre la stessa: parole vuote e zero soluzioni concrete”.

“Le liguri e i liguri meritano un presidente che difenda con serietà il lavoro, le imprese, la dignità del nostro territorio. Non qualcuno che si accoda sempre e comunque al più forte, anche quando ci fa male” conclude.