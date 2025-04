Dazi Usa, export verso gli Stati Uniti più complicato per venti aziende della provincia

Savona. Ad una settimana dall’applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti d’America, voluti dal presidente Donald Trump, anche nel savonese cresce l’allarme per le aziende, una ventina, che vedono tremare una parte del loro fatturato.

Nel 2024 l’export verso gli Usa ha fatto registrare un incremento (dati provenienti dalla Camera di Commercio di Savona) del 6,4% rispetto al 2023, per un valore totale di 244,829 milioni di euro.

L’agroalimentare e la meccanica sembrano essere i settori maggiormente interessati dalla stangata prevista. Nell’elenco delle imprese che esportano oltre oceano e dovranno fare i conti con i nuovi dazi reciproci globali, la Fresia di Millesimo, leader nella produzione di veicoli speciali, la Noberasco di Carcare per la frutta secca, l’Acqua di Calizzano, la Continental per l’automotive, l’Italiana Coke, la Comparato Nello (sistemi idrotermici) e la Electronic Design Systems di Cairo, la First Plast di Altare (resine sintetiche) e la Torterolo & Re (serramenti blindati) di Cosseria.

Alle nove grandi aziende presenti in Valbormida si aggiungono gli amaretti Virginia e l’Artigiana del fungo di Sassello, Ids SPA (prodotti odontoiatrici), Rossmare Internatinal (fornitura del gas) e Bee on (prodotti alimentari) di Savona, Coffein Compagnie Italy ex stabilimento Testa e Olio Sommariva di Albenga, Narda Safety Test Solitions e Compagnia del Basilico Società Agricola consortile di Cisano sul Neva, Lanfranco A. E C. (Robot industriali) di Villanova d’Albenga e Infineum (prodotti chimici) di Vado Ligure.