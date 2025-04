Dazi, Orlando: “Bucci non alzi le spalle e ascolti le preoccupazioni di imprenditori e lavoratori”

Liguria. Un consiglio regionale straordinario per discutere le misure da adottare a sostegno dell’economia ligure dopo l’entrata in vigore dei dazi contro l’Unione europea decisi dal presidente americano Donald Trump, con tariffe doganali del 20% anche sui prodotti esportati dall’Italia. A proporlo è il consigliere regionale del Pd Andrea Orlando, ex candidato alla presidenza della Regione.

“Vanno ascoltate le preoccupazioni di imprenditori, lavoratori, delle organizzazioni di categoria sulle conseguenze della guerra commerciale avviata dall’amministrazione Trump, peraltro annunciata e promessa nonostante in Europa e nel nostro governo facessero finta di nulla – accusa Orlando -. Questo vale anche per la nostra regione dove l’agroalimentare come la siderurgia, la meccanica e altri settori rischiano di essere pesantemente colpiti dai dazi. Ci si aspetta altro dall’amministrazione regionale che una alzata di spalle come quella di ieri di Bucci“.

“Non sono molto preoccupato – aveva commentato il governatore a margine di un convegno -. So che l’economia sa gestirsi da sola e alla fine i mercati vincono sempre. Quindi, in funzione dei mercati, poi le cose si riequilibrano. A noi interessa che la blue economy stia crescendo e continuerà a crescere. Genova e la Liguria occupano un posto importantissimo, primario nella blue economy. Vedo bene il futuro, certamente questa storia dei dazi obbligherà gli Stati a mettersi a sedere e a negoziare, ma questo è quello che succede nelle dinamiche geopolitiche. Si è sempre fatto e si continuerà a fare”.

Nella stessa occasione anche Stefano Messina, presidente di Assarmatori, non si era scomposto: “Lo shipping si adatta a tutto”. Anzi, i dazi potrebbero avere “paradossalmente effetti positivi perché comunque ci sarà un po’ di rivoluzione nei servizi, di disrupting, sul breve medio termine come reazione”. Mentre Gian Enzo Duci, vicepresidente di Conftrasporti, aveva paventato “ripercussioni sulla nautica, perché gli Stati Uniti sono uno dei principali mercati e, complessivamente, per tutta la gamma nostra dell’industria: siamo forti nell’export sul tessile, sulla chimica, sulla meccanica e sono tutti prodotti che subiranno un un dazio addizionale“. Ben più negativo il giudizio di Coldiretti, secondo cui le conseguenze per l’agroalimentare saranno “pesantissime” e aumenterà il fenomeno dell’italian sounding, che si traduce per la Liguria in pesto e focaccia taroccati per effetto delle tariffe in entrata.

Preoccupazioni condivise appunto da Orlando: “Il presidente della Regione, il cui tempo viene impiegato prevalentemente per la campagna elettorale a Genova facendo le veci del suo candidato, farebbe bene invece a evitare quella superficialità nell’approccio ad uno sconvolgimento nei rapporti con il principale partner commerciale di molte delle nostre eccellenze territoriali, a imprevedibili mutamenti nelle stesse rotte commerciali e alle conseguenze per il tessuto delle piccole e medie imprese e per l’occupazione ligure. I dati recenti descrivono già una realtà in affanno, con indicatori che pongono la Liguria in coda a tutte le altre Regioni del nord del Paese. Non più tardi di qualche giorno fa l’Istat, presentando un rapporto sulla vulnerabilità delle imprese con i dazi proprio a Genova, aveva lanciato un allarme sulle conseguenze per centinaia di imprese e per migliaia di lavoratori, dove è già in atto in maniera inesorabile un processo di deindustrializzazione”.

“Ci aspettiamo, quindi, che il presidente della Regione non si sottragga prima di tutto all’ascolto di imprese e lavoratori e ad una seduta straordinaria del Consiglio regionale, che proponiamo, per una discussione sulle misure e sugli interventi che a livello regionale l’amministrazione può mettere in campo per sostenere questo difficile passaggio per l’economia ligure”, conclude l’ex ministro.