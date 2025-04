Danni alluvionali, sopralluogo in via Lavrio a Bardino Nuovo

Tovo San Giacomo. Si è svolto ieri mattina (10 aprile) un sopralluogo tecnico e amministrativo in via Lavrio a Bardino Nuovo, sul cantiere aperto a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2024. Oltre alla Giunta, al responsabile dell’Ufficio tecnico, alla Polizia locale ed al Segretario comunale, erano presenti anche i progettisti e la ditta appaltatrice.

Con questo intervento a tutela della pubblica incolumità, sono stati realizzati un cordolo di palificazioni ed è stato costruito un nuovo muro con tiranti al fine di mettere in sicurezza il versante pesantemente colpito dai nubifragi dello scorso autunno.

Inoltre, a seguito di un nuovo cedimento nella frana avvenuto a fine febbraio, si è dovuto intervenire in corso d’opera per aggiornare il progetto iniziale, prevedendo nuove quote del muro e installando nuovi tiranti.

I lavori in via Lavrio sono arrivati quasi alla loro conclusione: dopo che nei giorni scorsi è stato steso l’asfalto, nei prossimi giorni si provvederà a posizionare una rete paramassi: al termine di questo intervento, la strada potrà essere riaperta, seppur inizialmente con alcune restrizioni.

Il cantiere di via Lavrio sarà il primo a chiudere fra i 4 aperti dopo le alluvioni di fine ottobre e il costo di questo intervento ammonta ad oggi a 185.000,00€, coperti dal comune di Tovo San Giacomo.