Dalla Regione 950 mila euro per sostenere le persone in condizione di estrema povertà e senza fissa dimora

Liguria. Regione Liguria ha stanziato 950 mila euro per interventi a sostegno delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora.

I fondi serviranno per implementare i servizi in risposta ai bisogni primari, dalla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, alla cura e l’igiene della persona fino alle mense; servizi di accoglienza notturna come dormitori, i servizi di accoglienza diurni e di inclusione socio-abitativa.

“Abbiamo voluto dare un supporto importante – spiega l’assessore alla sanità e alle politiche sociali della Regione Liguria –, con una attenzione particolare alle città maggiori, dove la presenza di persone senza fissa dimora è giocoforza più alta, senza però dimenticare anche le altre realtà liguri. Con questo stanziamento andremo così a garantire e potenziare le attività svolte dai distretti dagli ambiti sociali per sostenere le persone in situazioni di emarginazione sociale. Il finanziamento è in continuità con altri interventi a sostegno dei Comuni”.