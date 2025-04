Dalla Lettonia a Savona: il liceo “Della Rovere” ha aperto di nuovo le porte all’Europa grazie ad Erasmus+

Savona. Il liceo “Della Rovere” di Savona del dirigente scolastico Monica Carretto ha aperto di nuovo le porte all’Europa grazie ad Erasmus+. Un progetto di inclusione per Rihards, un ragazzo lettone di 17 anni, il quale ha fatto parte della classe 4aF fino alla prima settimana di aprile.

“Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra il nostro istituto e una scuola superiore di Tukums, con il supporto del programma Erasmus+. Rihards ha potuto vivere con noi un mese intenso e ricco di emozioni, durante il quale ha imparato a conoscere lo stile di vita italiano e noi abbiamo potuto confrontarci con un mondo diverso dal nostro. Partecipando regolarmente alle lezioni, opportunità che il progetto offre, ha fatto amicizia con tutti noi”, riferiscono le docenti Tiziana Baeli e Dàša Timkova.

Il ragazzo è stato affiancato in particolare dalle studentesse “tutor” del progetto “Erasmus Buddies”, Gloria Molinari, Beatrice Musso, Giulia Musso e Giulia Poggi.

“Quest’esperienza, che non si è limitata all’orario scolastico, non solo ha arricchito Rihards, che ha scoperto cosa significa vivere lontano da casa, ma anche noi ragazzi e la famiglia che lo ha ospitato, quella di Sara La Torre, studentessa della 2aH. Questo mese rimarrà nel nostro cuore come un bellissimo esempio di incontro inaspettato tra due culture per certi versi differenti, per altri molto simili. Da oggi abbiamo un amico in Lettonia, grazie a Erasmus +”.

Nel precedente scambio culturale e didattico il Liceo Della Rovere di Savona aveva accolto 5 ragazzi spagnoli provenienti da Tarragona, da Terra Alta di Gandesa, attraverso un progetto PCTO con gli studenti che, oltre a partecipare alle lezioni, hanno avuto l’opportunità di esplorare le bellezze della provincia savonese visitando luoghi storici e naturali.