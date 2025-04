Dalla diocesi di Savona-Noli 254 partecipanti al Giubileo degli adolescenti

Roma. Anche i ragazzi della diocesi di Savona-Noli saranno presenti al Giubileo degli Adolescenti dal 25 al 27 aprile nella Città del Vaticano e a Roma. Nonostante la morte di papa Francesco e i conseguenti funerali, a cui presenzieranno il vescovo Calogero Marino e alcuni sacerdoti diocesani, il Dicastero per l’Evangelizzazione ha comunicato infatti che l’evento resta confermato, anche se con modifiche. Saranno 254 tra giovanissimi, giovani ed educatori i partecipanti coinvolti dal Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano.

“I più giovani sono classe 2013, molti alla loro prima esperienza fuori diocesi e sicuramente per la maggior parte dei partecipanti si tratta del primo Giubileo – spiega la responsabile Martina Maspes – Il gruppo è eterogeneo rispetto al nostro territorio diocesano. Parteciperanno gruppi parrocchiali di Calice Ligure, Feglino, Quiliano, Fornaci, San Paolo, Lavagnola, San Pietro, Albisola, Stelle e Celle Ligure, ex alunni delle scuole delle Figlie di Nostra Signora della Neve, l’Azione Cattolica di Zinola e Varazze e scout del gruppo Finale 1”. Alla rappresentanza si aggiungeranno monsignor Marino e sei sacerdoti.

Il programma di massima comprende la partenza alla mezzanotte fra il 24 e il 25 aprile, l’arrivo presso la scuola delle “suore della Neve” di Tor Sapienza, che ospiterà i partecipanti per l’evento, il passaggio della Porta Santa di una delle chiese giubilari e la partecipazione alla Via Lucis (stazioni della Risurrezione e Pentecoste) il 25 aprile presso la scalinata della Chiesa Santi Pietro e Paolo all’EUR. Sono previsti anche una veglia diocesana di preghiera, la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione e un po’ di tempo libero che le singole realtà possono organizzare a Roma, dove si terranno iniziative di animazione.

Per via del lutto nazionale proclamato dal Governo italiano è annullata la festa musicale che avrebbe avuto luogo al Circo Massimo sabato 26 aprile. Domenica 27 aprile alle ore 10:30 con la messa in piazza San Pietro, senza l’annunciata canonizzazione del beato Carlo Acutis, dopodiché si ripartirà per Savona, dove si arriverà in tarda serata.