Dal Consiglio provinciale via libera all’ampliamento del depuratore a Borghetto e il collegamento di Albenga

Savona. Via libera dal consiglio provinciale all’unanimità all’ampliamento del depuratore comprensoriale a Borghetto e il collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la fognatura in via del Roggetto ad Albenga.

Le due delibere relative allo schema di convenzione per la realizzazione dei due interventi sono stati approvate questa mattina dal consiglio provinciale.

L’intervento di Borghetto è finanziato per circa 8 milioni di euro, provenienti da fondi del Pnrr (circa 5,6 milioni di euro) e per la parte restante dalla Servizi Ambientali. L’ampliamento della capacità del depuratore consentirà di gestire i reflui, anche nei periodi di massimo afflusso, di tutto il territorio dal Comune di Albenga sino a quello di Borgio Verezzi.

Anche nel caso di Albenga l’opera è finanziata con le risorse del PNRR, secondo l’accordo di programma stabilito. L’intervento prevede poi il passaggio attraverso viale Che Guevara e viale 8 marzo fino all’impianto di depurazione, vero e proprio, di Borghetto. Il termine dei lavori è previsto entro marzo 2026 mentre il collaudo e l’accensione degli impianti entro giugno 2026, per una cifra di 800mila euro.

Questo passaggio è propedeutico al completamento dello stesso iter amministrativo di competenza provinciale, che riguarda direttamente APS – Acque Pubbliche Savonesi – e la nuova governance del settore con l’affidamento in house del sevizio e il gestore unico.