Da star dei social con Videociecato a papà, il pietrese Sebastiano Gravina: “Non servono gli occhi per essere un buon genitore”

Pietra Ligure. Ha iniziato per gioco, senza costruirsi un personaggio. Solo lui, la sua voce e la sua vita raccontata con ironia e semplicità. E così Sebastiano Gravina, ragazzo non vedente di Pietra Ligure conosciuto come Videociecato, è diventato una presenza amatissima sui social, in radio, in tv e perfino in libreria.

Oggi la sua voce apre anche il nuovo format de “La Telefonata – Itinerante”, spin-off dal vivo del podcast firmato IVG, che per la prima volta ha lasciato “lo studio” per approdare in riva al mare. Il primo episodio è stato registrato a Pietra Ligure, sul lungomare (al Bar Flora), in un faccia a faccia senza filtri. Esattamente come Sebastiano.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON SEBASTIANO GRAVINA

“Ho voluto portare la mia leggerezza, ma anche il mio linguaggio, a volte un po’ scurrile. Ma sono sempre rimasto me stesso, anche per avvicinarmi ai giovani”, ha racconta Gravina nel corso dell’episodio. E la scelta ha funzionato: alcuni suoi video hanno superato i 4 milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram. Uno dei più famosi è quello girato davanti alla stazione di Pietra Ligure, dove spiega con sarcasmo l’utilità delle strisce tattili per i non vedenti, spesso confuse come uno strumento pensato per le valigie dei passeggeri.

“Lì non c’era un’idea vera dietro – ha spiegato – i video virali non li pensi, non li scrivi. Avevo voglia di dire una cosa, l’ho detta nel mio modo, diretto. Se avessi avuto un linguaggio più pulito e più perfetto, non avrebbe avuto successo”. Quel video viene notato da Selvaggia Lucarelli, che lo invita a Radio Capital. Da lì si apre un percorso incredibile: Una pezza di Lundini, Le Iene, Pachino Express, eventi in tutta Italia per sensibilizzare sulle barriere architettoniche e la pubblicazione del suo libro: Il Librociecato.

“Il successo ti cambia la vita non solo perché ti fermano per strada, ma anche perché devi stare più attento. Diventi una figura pubblica, anche se io sono sempre rimasto lo stesso”. E proprio i social, spesso criticati, per lui sono stati fondamentali: “Prima i ragazzi magari ti prendevano in giro: “Oddio c’è il cieco”. Oggi invece ti incontrano, ti chiedono un video. È cambiato il modo di percepire la disabilità: oggi è vista come una caratteristica, non come qualcosa di cui avere pietà. E i social hanno avuto un ruolo determinante in questo”.

Ma nella vita di Sebastiano non c’è solo il successo sui social. A cambiargli la vita, nel 2008, è arrivato l’’amore. A Genova ho incontrato per la prima volta Shadia, oggi mia moglie, anche lei non vedente. E da lì è iniziato un percorso bellissimo: “Ci si innamora di tutto ciò che non si vede. L’aspetto estetico conta, certo, ma l’amore vero è altro: è energia, voce, modi di fare, carattere, empatia. Tutto trasmutato in una parola: amore. L’amore è cieco perché ci si innamora di ciò che in realtà non si vede”.

Dall’amore con Shadia è nata Nicole, una figlia voluta con forza e coraggio: “È stata la cosa più bella che potesse capitarmi. Ci abbiamo messo 5 anni, fecondazione assistita, mille visite. Nicole è nata nel 2023, prematura. Ma è arrivata, ed è una meraviglia”.

Essere genitori non vedenti ha richiesto determinazione e anche qualche scontro: “All’inizio ci dicevano che eravamo pazzi, che rischiavamo di perderla. Che ce l’avrebbero portata via gli assistenti sociali. Ma non era vero. Abbiamo dimostrato che ce la potevamo fare, e oggi anche i nostri genitori si sono dovuti ricredere perché vedono che ce la caviamo”.

Sebastiano Gravina è un campione anche nello sport. È il capitano della nazionale italiana di calcio per non vedenti e gioca negli “Insuperabili”: “Non sono il bomber della nazionale, il bomber è uno nero – scherza – e non sono razzista, anche perché io vedo tutti neri. Da piccolo vedevo pochissimo, ma giocavo col pallone normale. Il mio sogno era fare il calciatore. A 10 anni mi allenavo con mio fratello e poi mi auto-intervistavo sotto la doccia. Dopo anni, nel 2007 ho fatto un provino e due anni dopo è arrivata la convocazione in nazionale”.

E poi la battaglia per abbattere le barriere architettoniche, che per Sebastiano sono prima di tutto culturali: “Le barriere esistono perché chi costruisce spesso non pensa. Si fanno progetti per prendere soldi dai bandi, ma poi pochi fatti veri. Se si ragionasse davvero sull’inclusione, ci sarebbero spiagge accessibili, semafori sonori, strutture adatte a tutti”.

Il messaggio più forte, però, è quello che riceve ogni giorno dalle persone che lo seguono: “La cosa più bella sono i messaggi di speranza che mi arrivano. Vuol dire che quello che sto facendo arriva davvero alla gente”.

Nei prossimi mesi, Sebastiano Gravina si prepara a lanciare un nuovo video-podcast: noi, da grandi appassionati del format, non possiamo che fargli già ora un grande in bocca al lupo.