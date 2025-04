Croce al Valor Militare al gonfalone di Quiliano per la sua “antica e salda tradizione antifascista”

Quiliano. In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, la Città di Quiliano annuncia con orgoglio il riconoscimento dell’onorificenza della Croce al Valor Militare al Gonfalone della Città. Il riconoscimento, conferito con D.P.R. del 13 maggio 2024, è stato ufficialmente comunicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sottolinea il ruolo significativo della comunità quilianese nella Resistenza e nella lotta per la libertà.

Il Decreto recita: “Nobile Comune di antica e salda tradizione antifascista, donava molti dei suoi giovani figli alla causa della Liberazione dall’oppressore, fornendo sostegno ed entusiastica partecipazione alle formazioni partigiane del territorio, pagati con un alto tributo di sofferenze e brutalità”.

Il percorso che ha portato a questo prestigioso riconoscimento è iniziato con la deliberazione unanime del Consiglio Comunale del 25 maggio 2021, che ha formalizzato la candidatura del Comune di Quiliano presso il Ministero della Difesa. La documentazione presentata, frutto di un intenso lavoro di ricerca e collaborazione con l’ANPI provinciale di Savona, i circoli ANPI di Quiliano e Valleggia, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona, nonché con gli storici Andrea Gandolfo e Giovanni Patrone, ha evidenziato il contributo fondamentale della comunità quilianese alla lotta partigiana.

Il aindaco Nicola Isetta esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: “Questo importante riconoscimento rappresenta il coronamento di un intenso e proficuo lavoro sviluppato dall’assessore alla cultura Nadia Ottonello e dal segretario generale Achille Maccapani. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, in particolare l’on. Claudio Maderloni, coordinatore regionale ANPI Marche, e membro della commissione tecnica presso il Ministero della Difesa”.

Il Comune di Quiliano, che istituzionalmente rappresenta la propria comunità e ne cura l’interesse, si è prefissato come obiettivo promuovere e sostenere ogni iniziativa idonea ad ottenere il legittimo e meritorio riconoscimento delle eroiche azioni e dei sacrifici patiti dalla comunità civile di Quiliano durante la guerra di Liberazione.​

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, saranno organizzati momenti istituzionali per annunciare ufficialmente l’esito positivo della richiesta di conferimento della Croce al Valor Militare, sottolineando l’importanza della memoria storica e del valore della libertà riconquistata a caro prezzo:

-Mercoledì 23/04/2025 ore 17.30 – Sala Consiliare (P.zza Costituzione, Quiliano):

Conferenza sull’attribuzione della Croce al Valor Militare alla Città di Quiliano.

A seguire intervento del Sindaco Nicola Isetta e dell’Onorevole Claudio Maderloni del Comitato Nazionale A.N.P.I., presso la Sala Consiliare Piazza Costituzione, Quiliano.

-Giovedì 24/04/2025 ore 9.00 – Sede Comunale (Loc. Massapè 21, Quiliano):

Inaugurazione targa Conferimento della Croce al Valor Militare alla Città di Quiliano, presso la sede comunale il Loc. Massapè 21, Quiliano.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative in programma, si invita la cittadinanza a consultare il sito ufficiale del Comune di Quiliano.