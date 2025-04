Coppa Italia Promozione, la Sammargheritese alza al cielo il trofeo: decisiva la lotteria dei rigori, apoteosi arancioblù al “Gambino”

Risultato: Ceriale 1-1 Sammargheritese (45’ Genduso, 93’ Casoni)

5º Moladori trasforma e mette la parola fine sulla finale: vince la Sammargheritese!

4º Prudente sbaglia: sarà match point per la Sammargheritese.

4º Canovi trasforma: immobile Vinci, è 3-4.

3º Vierci si incarica della battuta con Raffo che tocca ma non basta: è 3-3!

3º Di Lisi non sbaglia: è 2-3 Sammargheritese!

2º Raffo risponde a Vinci neutralizzando la conclusione di Giudice: torna tutto in parità!

2º Massaro non sbaglia ristabilendo la partita: è 2-2!

1º Genduso sblocca la serie: Raffo intuisce ma non riesce a respingere, pallone sotto il corpo dell’estremo difensore della Sammargheritese. È 2-1!

1º il primo rigore lo calcia la Sammargheritese con Battaglia che si fa ipnotizzare da Vinci: resta bloccato lo score dei genovesi.

Al 120’ resiste il punteggio di parità, saranno i tiri dagli undici metri a decidere l’edizione 2024/2024 della Coppa Italia Promozione.

Ancora 2 minuti (di recupero) e poi, se la situazione non si sbloccasse, saranno calci di rigore.

Al 115’ Bonifazio centra la barriera e Vierci si trova costretto a strattonare un avversario per spezzare la ripartenza avversaria: cartellino giallo inevitabile per il numero 13 biancoblù.

Al 114’ Vierci porta palla costringendo Maucci al fallo tattico: sarà punizione da posizione promettente per il Ceriale. Bonifazio sul pallone.

Al 110’ Melegazzi cerca la porta da buona posizione ma il suo tentativo sfiora il palo e termina fuori.

Alle 18:20 inizia la seconda frazione addizionale.



Termina 1-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo supplementare in cui il principale protagonista è stato il peso della posta in palio.

Al 105’+1 Vinci a peso morto sbarra la porta dando vita ad un intervento più che provvidenziale: resiste in maniera stoica il Ceriale, equilibrio sul filo di lana al “Gambino”.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 101’ Giudice cerca la porta dal limite dell’area, ma il suo tentativo viene murato: grande agonismo e poche occasioni in questi primi 15’ addizionali.

Al 95’ la Dea bendata sembra aver completamente voltato le spalle al Ceriale. Beluffi in allunga si accascia a terra risultando impossibilitato a proseguire la sfida: dentro Bonifazio al suo posto, momento di difficoltà per i biancoblù.

Alle 17:58 prende il via il primo tempo supplementare.

Termina così 1-1 la seconda frazione regolamentare: serviranno i supplementari per decidere la finale.

Al 90’+5 prosegue la serie di eventi clamorosi al “Gambino”. Raffo in uscita bassa fa carambolare il pallone su Secco che, con uno splendido scavetto, batte l’estremo difensore avversaria anche se risulta tutto inutile: l’arbitro infatti ravvisa un tocco con la mano annullando tutto, si resta sull’1-1.

Al 90’+3 incredibile al “Gambino”. La Sammargheritese trova una deviazione vincente che beffa Vinci portando con buona probabilità la partita ai supplementari: è 1-1!

Al 90’+1 Vinci viene sanzionato a causa di una rimessa tardiva.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’89’ la Sammargheritese tenta ancora una mossa inserendo Maucci al posto di Guarella.

All’84’ Membrin prova un’ultima mossa per favorire il raggiungimento del traguardo, Kacellari lascia il campo per favorire l’ingresso di Beluffi.

Al 78’ passano i minuti e il Ceriale tenta di conservare il risultato optando per ulteriori forze fresche: dentro Melegazzi, fuori Molina.

Al 76’ Massaro cerca la porta direttamente su punizione, ma la barriera eretta da Vinci risponde presente respingendo il tentativo.

Al 74’ anche il Ceriale cambia inserendo Vierci prende il posto di Mariani

Al 73’ Di Lisi si incarica di calciare velocemente una punizione pescando Casoni il quale, di prima intenzione, sfiora la traversa: palla di poco alta, ma che brivido per il Ceriale.

Al 72’ mister Giacobbe opta per operare un’altra sostituzione: dentro Canovi, fuori Tomè.

Al 70’ Traverso rileva Casanova: altro cambio per la Sammargheritese.

Al 68’ proprio Beluffi viene sanzionato per aver calciato nonostante un fischio del direttore di gara volto ad interrompere il gioco.

Al 67’ Beluffi dispone di un’altra chance colossale per indirizzare definitivamente la sfida, ma Guarella gli dice di no respingendo il suo tentativo dopo aver saltato l’estremo difensore avversario: chance clamorosa per il Ceriale.

Al 66’ entrambi i tecnici optano per operare delle variazioni: Gagliano rileva Pescio tra le file del Ceriale mentre Moladori e Casoni subentrano a Mortola e Zanasi nella Sammargheritese.

Al 65’ Di Lisi spende un fallo tattico venendo sanzionato.

Al 63’ la Sammargheritese torna a rendersi pericolosa prima con Casanova e poi con Zanasi, ma nel primo la conclusione si stampa sulla barriera mentre nel secondo il direttore di gara annulla tutto a causa di una posizione di offside.

Al 56’ Kacellari si incarica di calciare una punizione da buona posizione, ma la sua conclusione risulta abbondantemente fuori misura.

Al 54’ Pescio dal limite dell’area cerca la porta provando risolvere un’azione confusa, ma il suo tentativo termina alto.

Al 53’ Bacigalupo interviene in maniera eccessivamente ruvida ai danni di Beluffi venendo sanzionato: è lui il primo ammonito del match.

Al 52’ Andreetto pesca Beluffi che, a tu per tu con Raffo, sciupa l’occasione per indirizzare definitivamente la partita: il pallone attraversa tutta l’area piccola sibilando accanto al palo e terminando sul fondo. Brivido per la Sammargheritese.

Al 48’ la Sammargheritese prova immediatamente a rendersi pericolosa da calcio piazzato, ma Vinci blocca con sicurezza sventando la minaccia.

Alle 17:02 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti dall’inizio.

Termina così 1-0 senza ulteriori emozioni un primo decisamente equilibrato, 45 minuti di grande agonismo spezzati da una fiammata di Genduso che, da rapace d’area di rigore, ha trovato una rete potenzialmente pesantissima per l’esito finale della sfida.

Al 45’+1 la reazione rabbiosa della Sammargheritese produce una grandissima chance per i genovesi: pallone alto, sospiro di sollievo per il Ceriale.

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 45’ si sblocca la gara. Kacellari trova Beluffi il quale calcia a botta sicura trovando l’intervento provvidenziale di Raffo che però non trattiene favorendo il tap-in di Genduso: delirio biancoblù al “Gambino”, è 1-0 Ceriale!

Al 41’ prosegue la fase d’impasse con il Ceriale che però tenta di farsi vedere dalle parti di Raffo.

Al 35’ regna l’equilibrio in campo con entrambe le squadre che si concentrano maggiormente sul preservare il risultato rispetto al tentare di sbloccare la sfida.

Al 27’ le rispettive retroguardie iniziano a concedere più spazi con Molina che prova ad approfittarne senza però fare la scelta giusta: Mariani di spalle non si capisce con il compagno, pallone facile preda di Raffo.

Al 20’ ecco il Ceriale con Vinci che pesca Beluffi il quale, quasi sorpreso dalla scelta del compagno, riesce a controllare il pallone cercando subito la porta senza però precisione: pallone alto, primo squillo dei biancoblù.

Al 19’ Vinci si trova ancora a dover compiere un intervento ancorando il pallone a terra: spinge forte la Sammargheritese in questa fase.

Al 15’ ancora arancioblù pericolosi con la conclusione di Mortola che porta palla e lascia partire un siluro dal limite dell’area: pallone alto, altro brivido però per il Ceriale.

Al 10’ la Sammargheritese riesce nell’attacco della profondità con Massaro che cerca Tomè il quale manca l’impatto con il pallone dal cuore dell’area piccola per centimetri: grandissima chance per la Sammargheritese, genovesi pericolosissimi.

Al 5’ pronti, via e subito entrambe le squadre dimostrano di tenere particolarmente al match approcciando la gara con un’intensità fuori dall’ordinario.

Al 3’ nota tattica: Ceriale in campo con il collaudato 4-3-3 con Molina, Mariani e Beluffi a guidare il tridente offensivo. Risponde con il 3-5-2 la Sammargheritese: peso offensivo affidato a Massaro e Tomè.

Alle 16:02 prende il via il match.

Le formazioni

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente, 3 Giudice, 4 Kacellari, 5 Andreetto, 6 Genduso (C), 7 Pescio, 8 Secco, 9 Mariani, 10 Molina, 11 G. Belluffi.

A disposizione: 12 Negro, 13 Vierci 14 Gagliano, 15 Melegazzi, 16 L. Beluffi, 17 Guadino, 18 Gualberti, 19 Bonifazio, 20 Gayubo.

Allenatore: Marco Mambrin.

Sammargheritese: 1 Raffo, 2 Bacigalupo, 3 Guarella, 4 Battaglia, 5 Mortola (C), 6 Di Lisi, 7 Virtuosi, 8 Tomè, 9 Massaro, 10 Casanova, 11 Zanasi.

A disposizione: 12 Agosta, 13 Maucci, 14 Traverso, 15 Consalvo, 16 Moladori, 17 Canovi, 18 Amanà, 19 Casoni, 20 Sacco.

Allenatore: Alessandro Giacobbe.

Arbitro del match è il signor Matteo Massimo Esposito della sezione di La Spezia. Michele Bernardini di Genova e Federico Di Benedetto di Novi Ligure i suoi assistenti.

Presentazione

Arenzano. Oggi pomeriggio presso il “Nazario Gambino” Ceriale e Sammargheritese si affrontano in occasione della finale di Coppa Italia Promozione. Dopo un percorso esaltante che ha condotto le due formazioni fin qui, ora l’obiettivo per entrambe è quello di concludere l’opera per trascorrere una Pasqua dolcissima. Calcio d’inizio programmato alle ore 16:00, biancoblù e arancioblù sono pronti a darsi battaglia.