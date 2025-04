Clamoroso ribaltone Ceriale a Busalla: gol all’ultimo secondo dei supplementari, è finale di Coppa Italia Promozione!

BUSALLA vs CERIALE 4-4 (20′, 105’+2′ Repetto, 44′ aut Genduso, 100′ Francesia Berta; 24 Mariani, 112′ Prudente G, 118′, 123′ Bonifazio)

120’+3′ Punizione magistrale di Bonifazio! Il Ceriale è in finale!

120’+1′ Giudice salva sulla linea! Partita dalle mille emozioni al Comunale.

120′ Tre minuti di recupero.

119′ Espulso anche Prudente G.

118′ Bonifazio! In mischia la pareggia! Incredibile al Comunale! Si torna in parità clamorosamente.

116′ Ammoniti Prudente G e Firpo.

112′ Clamoroso al Comunale! Prudente G lancia da centrocampo, papera di Firpo che se la manda in porta da solo!

111′ Fuori Mariani e Secco per Gualberti e Prudente nel Ceriale.

110′ Busalla che difende con forza un risultato preziosissimo, il Ceriale ha subito lo scossone dei gol subiti.

Si riparte!

Secondo tempo supplementare

105’+3′ Fine primo tempo supplementare.

105’+2′ Repetto! In profondità colpisce il Busalla: 4-1.

105′ Tre minuti di recupero.

102′ Doppia ammonizione per Gattulli: Busalla in dieci uomini! Intanto cambia il Ceriale: fuori Gagliano, dentro Bonifazio. I biancoblù si mettono 4-4-2.

100′ Francesia Berta! Gol facile per il numero 18 che si trova la palla tra i piedi dopo la respinta da Vinci. Ora a passare sarebbe il Busalla.

96′ Fuori Ranasinghe per Owusu nel Busalla.

93′ Fuori Pescio per crampi, al suo posto Gaudino.

91′ Doppia occasione per Ranasinghe per trovare il gol: prima di piedi poi di testa, si salva il Ceriale.

Si riparte al Comunale! Ancora mezz’ora più eventuali rigore prima di sapere la finalista.

Primo tempo supplementare

90’+4′ Finito il secondo tempo: si va ai supplementari.

90’+2′ Gol annullato per fuorigioco a Draghici! Brivido per il Ceriale.

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Ranasinghe a terra in area: nessun contatto, si prosegue. Espulso anche un componente della panchina.

85′ Entriamo negli ultimi minuti di gioco: tutto è ancora apertisssimo.

77′ Fuori proprio Vierci per Gayubo nel Ceriale. Espulso nel frattempo mister Rapetto dalla panchina.

75′ Controllo fantascientifico di Vierci che se la porta in avanti col tacco dopo una ripartenza: fallo in attacco poi del numero 9.

68′ Fuori Gottingi e Campaner per Bilardi e Francesia Berta nel Busalla.

66′ Fuori Vignola per Luca Beluffi: primo cambio nel Ceriale.

65′ Gol fantasmagorico di Pelissa con il pallone che entra dopo aver baciato il secondo palo: ma è offside del numero 11.

58′ Campaner frana su Vierci: giallo e calcio di punizione dal limite. Punizione battuta da Beluffi parata da Firpo.

55′ Partita che si è molto incattivita in questo secondo tempo.

52′ Fallo di Gattulli su Vierci: giallo anche per il numero 6 locale.

49′ Palla persa da Giudice, il Busalla lancia Rapetto e Genduso entra in scivolata: fallo, giallo per il capitano biancoblù.

46′ Cross basso dalla sinistra di Piccardo che arriva a Pelissa: palla alta, subito attivo il Busalla.

Si ricomincia!

Secondo tempo

45’+4′ Fine primo tempo: 2-1 per il Busalla, in questo momento si andrebbe ai supplementari.

45’+1′ Ammonito Gottingi.

45′ Quattro minuti di recupero.

44′ Autogol sfortunatissimo di Genduso! Il Busalla passa: la respinta di Vinci sbatte s7l corpo del compagno di squadra e carambola in porta.

42′ Ammonizione per Vinci: Verdoia ha visto una perdita di tempo di troppo.

40′ Cinque minuti in attesa del recupero del primo tempo. Beluffi (come i suoi compagni) sta lavorando molto bene sulla pressione: il numero 11 si sta dimostrando una vera spina nel fianco per i difensori locali.

33′ Un indicazione su tutte dalla panchina del Ceriale: restare corti e giocare. Il Busalla in questo momento appare più lungo tra i reparti.

28′ Entrata dura di Ymeri su Gagliano: giallo per lui.

26′ Vince para su Piccardo che calcia da dentro l’area su una marcatura non perfetta di Giudice sulla seconda palla. Partita vibrante al Comunale.

24′ Pareggia il Ceriale! Mariani! Sprint di Beluffi che ruba palla sulla destra e calcia in porta: il tiro viene deviato sulla linea ma il numero 10 arriva e deposita in rete facendo esultare tutto il team cerialese. Ora il Ceriale torna avanti nel parziale.

22′ Occasionissima Busalla: da dentro l’area svirgola Pelissa, era la palla del possibile 2-0. Ceriale ora in difficoltà a livello mentale.

20′ Repetto! Il vantaggio del Busalla! Punizione magistrale del numero 7, il parziale è in paritàm

19′ Giallo per Vignola.

18′ Repetti in area fermato dalla difesa cerialese. Inizia a spingere forte il Busalla.

16′ Breve bagarre a centrocampo con i giocatori cerialesi che accusano una sbracciata a gioco fermo da parte di un avversario: l’arbitro chiama a sè i due capitani per ristabilire l’ordine.

15′ Dall’altra parte Beluffi subisce la medesima situazione ma l’arbitro dice che si può continuare.

13′ Sanguinosa palla persa a centrocampo e Secco compie un fallo al limite dell’area per evitare l’azione da gol: l’arbitro estrae il giallo per il numero 5. La battuta viene murata dalla barriera biancoblù.

11′ Tanti falli conquistati dal Ceriale in questa primissima parte di gara. Gli uomini di Mambrin continuano a prendersi una grossa zona di campo per provare a fare male alla difesa busallese.

8′ Buona partenza per il Ceriale che prova ad amministrare il gioco con cura dei particolari e sovrapposizioni fulminee. Busalla non ancora attivo in avanti e molto guardingo.

5′ Dopo una prima fase di studio arriva una prima occasione! Su corner batte corto Vignola per Beluffi che prova a calciare in porta: deviazione della difesa e altro angolo per i biancoblù.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Busalla: 1 Firpo, 2 Gottingi, 3 Campaner, 4 Ymeri, 5 Vignolo, 6 Gattulli, 7 Repetto, 8 Piccardo, 9 Ranasinghe, 10 Draghici, 11 Pelissa A disposizione: 12 Di Terlizzi, 13 Burdo, 14 Bilardi, 15 Goffredi, 16 Owusu, 17 Re, 18 Francesia Berta, 19 Ottoboni, 20 Caneva. Allenatore: Repetti.

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente E, 3 Giudice, 4 Gagliano, 5 Secco, 6 Genduso, 7 Pescio, 8 Vignola, 9 Vierci, 10 Mariani, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Negro, 13 Cortesi, 14 Prudente G, 15 Andreetto L, 16 Beluffi L, 17 Gaudino, 18 Gualberti, 19 Bonifazio, 20 Gayubo. Allenatore: Mambrin.

Arbitra Verdoia di Genova, coadiuvato da Di Benedetto (Novi Ligure) e Arado (Genova).

Busalla. L’andata è finita 1-0 per il Ceriale con la rete di Molina, ma il ritorno è una storia a sé. Il Busalla vuole cercare di ribaltare il risultato a casa propria, un vero fortino durante la stagione che sta per vede trionfare gli uomini di Repetti: una vittoria domenica prossima garantirebbe matematicamente la vittoria del campionato. Devono resistere e giocare senza paura, invece, i ragazzi di Mambrin: già a questo punto il percorso in coppa è storico, ma questa partita può portare ad un traguardo ancora più importante. C’è un posto in palio per la finale, si vedrà chi riuscirà a conquistarlo.