Controlli della Polizia durante il ponte di Pasqua: 7 persone segnalate per possesso di droga, contestate violazioni al Codice della Strada

Savona. In occasione delle festività pasquali appena trascorse, la Polizia di Stato ha potenziato i servizi di controllo del territorio in tutta la provincia di Savona, al fine di garantire ai cittadini e ai numerosi turisti che hanno raggiunto il litorale savonese giorni di festa in piena sicurezza.

Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì sono stati effettuati controlli straordinari interforze che si sono concentrati soprattutto nelle zone delle stazioni ferroviarie e presso i caselli autostradali di Savona ed Albisola, punti strategici per l’ingresso e l’uscita dal territorio provinciale.

In particolare, sono stati effettuati servizi mirati alla prevenzione del fenomeno degli “arrivi selvaggi” nelle zone del nostro litorale, come stabilito in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto: i servizi sono stati effettuati attraverso dispositivi che hanno visto operare, oltre al personale della Questura, del Commissariato di Alassio, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale anche personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Savona e Loano con le rispettive unità cinofile.

In totale sono state identificate 335 persone e controllati numerosi pullman turistici diretti nelle varie località della riviera.

Sono state segnalate alla Prefettura, ai sensi dell’articolo 75 della Legge 309/90, sette persone per possesso di sostanza stupefacente.

Diverse le violazioni al Codice della Strada contestate dalla Polizia Stradale ai caselli autostradali, tra le quali una per guida senza patente e una per mancanza dei dispositivi di sicurezza su un pullman turistico.

Questi servizi, che proseguiranno anche nei prossimi ponti primaverili, si aggiungono all’attività quotidiana di controllo del territorio realizzata dalle forze dell’ordine, dimostrando ancora una volta l’efficacia della stretta sinergia operativa sui temi della sicurezza, a beneficio di cittadini e turisti.