Conto alla rovescia per “Pietra Ligure in fiore” e la rassegna di infiorate artistiche

Pietra Ligure. Conto alla rovescia per “Pietra Ligure in fiore”, la rassegna internazionale delle Infiorate Artistiche. Il centro storico della cittadina ligure si prepara a trasformarsi in uno straordinario museo a cielo aperto, dove creatività, cultura e tradizione si fondono in due giornate di pura meraviglia.

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, il borgo accoglierà delegazioni artistiche provenienti da tutta Europa. Rappresentanti di 48 città e 13 Paesi esteri, 800 maestri infioratori realizzeranno 1.200 mq di tappeti floreali, trasformando le vie e le piazze del centro in un caleidoscopio di forme, profumi e colori.

Nata nel 2004, la rassegna è oggi tra le più rilevanti a livello europeo nel campo dell’arte dei tappeti floreali, espressione artistica che unisce tradizione popolare, abilità tecnica e spirito di comunità. Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria sono le nazioni presenti in questa edizione 2025.

Fin dalle prime ore del mattino di sabato, sarà possibile assistere alla realizzazione delle infiorate: opere temporanee e scenografiche, create petalo dopo petalo con materiali vegetali, che prenderanno forma direttamente sotto gli occhi del pubblico.

Oltre alle spettacolari infiorate, il programma di Pietra Ligure in fiore sarà arricchito da eventi capaci di coinvolgere ogni fascia di pubblico. Il punto culminante sarà “La Notte dell’Infiorata”, sabato 24 maggio, con videomapping, danza aerea e musica dal vivo nel cuore del borgo, per una serata dall’atmosfera straordinaria.

A seguire, durante la giornata di domenica, sarà possibile partecipare alle visite guidate condotte dai maestri infioratori, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle opere realizzate. Il weekend si completerà con il Festival della Lavanda, tra mercatino a tema, mostre floreali e laboratori creativi pensati per grandi e piccoli.

(Per il programma completo, le prenotazioni e tutti gli aggiornamenti: visitpietraligure.it)