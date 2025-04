Continua il sogno Serie D del Celle Varazze: Padovan al fotofinish mette nel sacco Voltrese e tre punti

Voltri. Continua la striscia di vittorie del Celle Varazze, a due giornate dalla fine del campionato il traguardo è più vicino che mai. Partita in parità fino a cinque minuti dal novantesimo, poi ci pensa Padovan a portare in vantaggio le civette e a portare altri tre punti alla squadra di Pisano. Nel primo tempo arrivano invece le reti di Battaglia che sblocca il risultato dagli 11 metri, poi pareggiato a fine primo tempo da Iraci.

Con questa vittoria, il Celle Varazze rimane sempre a due punti di distanza dal Rivasamba, oggi vincente contro il Molassana per 2-0. Sono 66 punti per i biancoblù e 64 per gli arancioneri. E se a fine campionato dovessero ritrovarsi con gli stessi punti? Ci sarà lo scontro diretto per determinare la vincente del campionato, e non tanto improbabile viste le velocità con cui viaggiano le due squadre. Prima della bandiera a scacchi mancano solo più due curve: Genova Calcio e Athletic Club Albaro per il Celle Varazze, Genova Calcio e Pietra Ligure per il Rivasamba.

Intanto per questa giornata la classifica rimane invariata, con le prime quattro che ottengono tutte punteggio pieno. La matematica, ancora per questa giornata, mantiene salvo il discorso playoff regionali per la Serie D. Tra Pietra Ligure al terzo posto e Rivasamba al secondo sono 12 i punti di distacco. Con due vittorie dei biancocelesti e due sconfitte dei genovesi il punteggio si abbasserebbe a 6, ma è molto difficile questo scenario a questo punto della stagione.

Le formazioni di Voltrese Vultur vs Celle Varazze:

Voltrese: 1 Caruso, 2 Traverso, 3 Carta, 4 Mancuso, 5 Jraci, 6 Garbarino, 7 Nelli, 8 Chiodi, 9 Piccardo, 10 Amendola, 11 Marchini. A disposizione: 12 Boni, 13 Orlando, 14 Fall, 15 Petitti, 16 Serhiienko, 17 Fornaro, 18 Carrese, 19 Marzano, 20 Greco. Allenatore: Sciutto Massimo.

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Zampano, 3 Calcagno, 4 Guida, 5 Righetti, 6 Silvestri, 7 Battaglia, 8 Gnecchi, 9 Sassari, 10 Padovan, 11 Botte. A disposizione: 12 Tredici, 13 Galatolo, 14 Panepinto, 15 Akkari, 16 Anselmo, 17 Sgamberulli, 18 Preti, 19 Ravoncoli, 20 Morando. Allenatore: Pisano Mario.

Arbitro dell’incontro il signor Pappalardo Enrico di Crema, coadiuvato da Toro Lorenzo e Vigne Mauro di Chiavari.