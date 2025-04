Confartigianato Savona celebra il Made in Italy con la “Tavola degli Artigiani”

Savona. La Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, la qualità e il saper fare che contraddistinguono il nostro Paese — con un’attenzione speciale alle imprese artigiane, manifatturiere e culturali — si terrà il prossimo 15 aprile. Per l’occasione, Confartigianato Savona ha deciso di festeggiare con un allestimento interamente realizzato grazie al talento e alla maestria degli artigiani della provincia.

“La Giornata Nazionale del Made in Italy è, a tutti gli effetti, la festa dell’artigianato e delle imprese che sanno coniugare tradizione e creatività, trasformando passione e abilità in prodotti autentici e irripetibili. Rappresentano le mani operose della nostra economia, e abbiamo voluto raccontarle con un allestimento creato appositamente per questo evento”, spiega Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona.

All’interno della sede savonese verrà esposta una tavola in ferro battuto, opera di Arte Infissi di Mauro Parodi, apparecchiata con tre differenti composizioni curate dai ceramisti del territorio: Bf Ceramiche, Stella d’Argento, Joeliz e Ceramiche Agorà, con i raffinati bicchieri di Vanessa Cavallaro Cristallerie. A completare l’allestimento, le creazioni di Ceramiche Il Tondo di Celle Ligure.

Non mancheranno le eccellenze gastronomiche: Appetitoso, innovativa start-up dedicata alla vendita online di prodotti agroalimentari savonesi di qualità, offrirà una selezione di olio, conserve e amaretti; Albenga in Tavola presenterà specialità tipiche della cucina ligure, mentre la panetteria I Tesori del Mulino proporrà prodotti da forno. Le sedute attorno alla tavola saranno realizzate per l’occasione dalla falegnameria A. D. Legno di Duro Fredinand.

“Abbiamo lanciato la proposta e gli artigiani del territorio hanno risposto con entusiasmo, contribuendo con idee e creazioni che abbiamo raccolto nella nostra “Tavola degli Artigiani”. L’invito è aperto a tutti: cittadini, imprese e istituzioni che desiderano curiosare e magari scattarsi una foto seduti alla nostra tavola», aggiunge il direttore di Confartigianato Savona, che conclude: «Celebrare la Giornata del Made in Italy è un’opportunità per valorizzare il ricco patrimonio imprenditoriale della nostra provincia, che anche in questa occasione ha dimostrato un forte spirito di coesione”.

L’appuntamento è presso la sede di Confartigianato, in Piazza Mameli 5/3, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00, per ammirare e fotografare la Tavola degli Artigiani.