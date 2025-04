Completato il giro del mondo 2025: Costa Deliziosa torna a Savona dopo aver toccato 4 continenti e 52 destinazioni in 21 Paesi

Savona. Dopo oltre quattro mesi di navigazione in 4 continenti, 52 destinazioni e 21 paesi, Costa Deliziosa ha fatto scalo oggi a Savona, una delle tappe della straordinaria edizione 2025 del Giro del Mondo. Una tradizione ormai consolidata nell’offerta di Costa Crociere che nell’edizione 2025 ha emozionato più di 2.000 ospiti provenienti da tutto il mondo e che terminerà il prossimo 16 aprile a Trieste da dove era partita lo scorso 7 dicembre 2024.

Costa Deliziosa ha regalato ai suoi ospiti “un’esperienza unica, visitando alcune delle destinazioni più iconiche del mondo in Europa, Africa, Sud America e Oceania: dalle vibranti città del Brasile e dell’Argentina alle remote isole della Polinesia, dalla natura incontaminata della Nuova Zelanda e dell’Australia alle meraviglie del Sudafrica e della Namibia, prima di rientrare nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez. La crociera più amata dagli appassionati di grandi viaggi ha portato gli ospiti alla scoperta delle bellezze del mondo, tra paesaggi naturali mai visti prima, culture millenarie, città avveniristiche e momenti di pura meraviglia, come la celebrazione del Capodanno a Rio de Janeiro, con lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d’artificio sulla spiaggia di Copacabana, o la navigazione tra i ghiacciai della Terra del Fuoco”.

E mentre si chiude questa avventura straordinaria, lo sguardo è già rivolto al futuro: sono ancora aperte le prenotazioni per il Giro del Mondo 2026, in partenza a novembre 2025, con un itinerario rinnovato che promette emozioni, nuove rotte e destinazioni tutte da scoprire. Costa Deliziosa partirà il 21 novembre 2025 da Trieste e circumnavigherà il globo, navigando verso ovest, per vivere un’esperienza degna dei migliori romanzi d’avventura: 142 giorni, esplorando cinque continenti, alla scoperta dei paesaggi sconfinati del Sud America, della natura primordiale delle isole del Pacifico, dalla Polinesia Francese alla nuova Caledonia, spingendosi sino alla futuristica Tokyo e all’India.

Infine, Costa Crociere ha annunciato di recente anche l’edizione 2027 del Giro del Mondo, che partirà da Savona il 26 novembre 2026 e farà ritorno nella stessa città il 12 aprile 2027, offrendo un viaggio indimenticabile attraverso alcune delle destinazioni più affascinanti del pianeta. “Con 139 giorni di traversata, l’edizione 2027 circumnavigherà il globo, iniziando con la navigazione dell’Atlantico verso i Caraibi, e toccando per la prima volta l’isola privata Half Moon Cay alle Bahamas e le città più iconiche della East e West Coast degli Stati Uniti. Oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, in questa edizione 2027 è possibile usufruire anche di una ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 Giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti”.

Costa Deliziosa si conferma “una delle navi più affascinanti e amate della flotta Costa. Completamente rinnovata nel 2024, è tornata protagonista con uno stile che esalta l’eleganza italiana e il comfort a bordo: interni raffinati impreziositi da decorazioni in vetro di Murano, ponti all’aperto dai nomi floreali, cabine luminose e accoglienti e suite dal design moderno. Le giornate a bordo si sono trasformate in un viaggio nel viaggio, grazie a un’ampia offerta gastronomica di altissimo livello, con ristoranti tematici, buffet con specialità internazionali, cucina gourmet per momenti speciali e bar a tema, dove concedersi un momento di relax con cocktail d’autore o calici di vini pregiati; 12 bar e lounge, come il romantico Sunset Bar, con i suoi aperitivi vista mare, che ha fatto da cornice a tramonti indimenticabili nei porti più iconici del pianeta; 7 piscine e vasche idromassaggio, un’area spa con vista mare per rigenerarsi durante la navigazione; miniclub gratuiti per i più piccoli e un ampio teatro con spettacoli dal vivo ogni sera. Il ricco programma di eventi a bordo – tra serate musicali, show tematici e intrattenimento per tutte le età – ha accompagnato gli ospiti ogni giorno facendoli immergere nell’essenza delle destinazioni visitate”.

Le prenotazioni del Giro del Mondo 2026 e 2027 sono disponibili presso tutte le agenzie di viaggio e sul sito ufficiale di Costa Crociere www.costacrociere.it. Gli ospiti che scelgono di prenotare in anticipo potranno usufruire dei vantaggi esclusivi riservati ai viaggiatori più appassionati.