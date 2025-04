Comitato per la sicurezza, a Savona controlli e giro di vite contro i campeggiatori abusivi

Savona. Si è svolta in Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Carlo De Rogatis, cui hanno preso parte il sindaco di Savona, Marco Russo, l’assessore alla Città vivibile Barbara Pasquali, i locali vertici delle Forze di Polizia, nonché i comandanti della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’incontro è stato innanzitutto approfondito il tema, ricorrente nel periodo estivo, dell’occupazione dell’arenile pubblico del capoluogo da parte di campeggiatori abusivi, situazione che determina riflessi negativi sulla percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

In proposito il Prefetto ha assicurato al primo cittadino la massima attenzione del consesso sull’argomento, già oggetto di disamina in occasione di una precedente riunione tenutasi nello scorso mese di gennaio.

All’esito di tale primo incontro è stato istituito, presso la Questura, un tavolo tecnico che ha elaborato, proprio nei giorni scorsi, una strategia volta a contrastare in chiave innovativa il fenomeno. In particolare è stata pianificata, a partire dalle ormai imminenti festività pasquali e in via sperimentale, l’attuazione di una serie di controlli del territorio a carattere trasversale con il coinvolgimento, oltre che del personale della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche delle specialità della Polizia Stradale e di quella Ferroviaria, nonché della Polizia Municipale di Savona.

I servizi di controllo verranno svolti, in determinate situazioni, con l’ausilio di unità cinofile per il contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I risultati dell’attività, tesa ad intercettare e prevenire “a monte” il fenomeno degli assembramenti prolungati nelle spiagge, saranno oggetto di monitoraggio con specifico riguardo ai risultati conseguiti, che verranno analizzati in una prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel mese di giugno.

I lavori del Comitato sono poi proseguiti con l’esame della pianificazione di sicurezza presentata dal comune capoluogo relativa al consueto appuntamento pasquale della processione del Venerdì Santo: confronto sulle misure di sicurezza definite nel cennato documento e predisposte in previsione dell’attesa significativa partecipazione di pubblico alla manifestazione, che si terrà regolarmente solo in presenza di condizioni metereologiche favorevoli.

Infine, è stato preso atto e approvato la progettualità in fase di realizzazione del Comune di Savona volta ad implementare i livelli di sicurezza dell’area di Piazza del Popolo, notoriamente tra le zone cittadine più esposte a fenomeni di microcriminalità, mediante l’istallazione di una nuova telecamera nella zona del parcheggio, allo stato sprovvista di tale utile strumento di controllo tecnologico del territorio.

Il Prefetto ed i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno espresso apprezzamento per l’impegno manifestato dall’Ente teso a recuperare risorse da investire nel settore della sicurezza, anche nell’ambito degli impegni assunti dall’Amministrazione comunale con la sottoscrizione del “Patto di Sicurezza” con la Prefettura, in corso di prossimo rinnovo.