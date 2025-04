Comitato Paralimpico della Liguria, Dario Della Gatta eletto nuovo presidente

Liguria. Dario Della Gatta è il nuovo presidente del Comitato Paralimpico della Liguria. Succede a Gaetano Cuozzo che ha ricoperto la carica dal 2007 e di cui Della Gatta è stato storico vice. La nomina è arrivata al termine delle elezioni che hanno portato a rinnovare l’organismo regionale paralimpico che resterà in carica fino al 2028. Insieme a Della Gatta nella squadra del Comitato Paralimpico ligure ci sono Claudio Puppo (FSP/FIPIC), Andrea Vincenzo Dagnino (FSNP/FIB), Annalisa Cevasco (FSP/FISPES), Roberto Damonte (DSAP/FIG), Lorenzo Tonetto (Atleta) e Michelangelo Buonarrivo (Tecnico).

“Rinnovamento nella continuità, questo è il nostro motto che ci guiderà per il prossimo quadriennio olimpico – spiega il nuovo presidente del Comitato Paralimpico della Liguria Della Gatta -. Un ringraziamento particolare va a Gaetano Cuozzo che in tutti questi anni è stato un faro e sono orgoglioso di raccoglierne l’eredità, siamo felici di portare avanti la stessa idea con una squadra rinnovata. Saremo fedeli al solco che sta tracciando il candidato alla carica di presidente del Comitato paralimpico nazionale Marco Giunio De Sanctis, per anni segretario del Cip, e che ci auguriamo venga eletto nuovo presidente. Tutti i Comitati regionali, eletti e da eleggere, hanno condiviso il suo programma. Un taglio particolare sarà dato alla parte sportiva, vogliamo che tutte le federazioni paralimpiche e olimpiche siano coinvolte in questo processo. L’obiettivo è fare promozione con i nostri ragazzi in giro sia per le scuole che per le società sportive”.

Il programma del rinnovato corso del Comitato Paralimpico della Liguria si basa su tre principi centrali: attività territoriale con la propria presenza e il dialogo costante con le società e le federazioni; avviamento e promozione della pratica sportiva in modo da avvicinare giovani e non al mondo dello sport paralimpico e agevolare il loro inserimento; la formazione necessaria accrescere le competenze di chi lavora a stretto contatto gli atleti paralimpici.