Comitato dell’Autorità portuale, PD: “Discontinuità con il passato, nomine dopo elezioni a Genova”

Liguria. “L’indicazione delle personalità che saranno chiamate a rappresentare le istituzioni locali nel comitato d’ambito dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale, assume una notevole importanza sulle scelte strategiche che interesseranno o interesseranno il sistema portuale stesso, le città, le imprese, i cittadini, scelte che non ricadranno soltanto su Genova e Savona, ma che vedranno l’interessamento anche di tutti quei territori che avranno ricadute dalle scelte che verranno assunte in quel contesto”.

Così Davide Natale, segretario del PD Liguria, Simone D’Angelo, consigliere regionale e segretario metropolitano PD Genova, e Roberto Arboscello consigliere regionale PD, sulle nomine del Comitato dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale.

“È indubbio che all’interno del comitato saranno discusse indicazioni che incideranno per i prossimi anni sulle diverse comunità, per questo dovrà essere di rilievo il profilo di chi le rappresenterà. Si dovrà ascoltare il comitato che dovrà fare proprie le impostazioni politiche e programmatiche dei rappresentanti di quegli enti. Per questo abbiamo chiesto di attendere l’esito delle elezioni genovesi per la nomina dei rappresentanti all’interno del comitato, perché siamo convinti che chi rappresenterà i comuni dovrà assicurare una forte rottura con l’esperienza di destra che negli ultimi anni ha governato il porto” aggiungono Natale, D’Angelo e Arboscello.

“Non ci possono essere fraintendimenti, bisogna essere netti con la rottura nei confronti del passato. È il momento di scelte chiare e nette nell’impostazione politica programmatica; nella redazione del nuovo piano regolatore portuale; sul ruolo della crocieristica nello sviluppo dei terminal dei porti; nell’integrazione degli scali; sulle piattaforme logistiche dell’entroterra, nell’interconnessione delle attività portuali con quelle della città: questa sono le sfide in cui dovrà emergere la netta discontinuità con questa destra”.

“Lo schema di Bucci di nominare un suo rappresentante prima delle elezioni è emblematico di come la destra intende rispettare il ruolo delle istituzioni nella società. Noi chiediamo di cambiare passo e di aver maggiore rispetto delle istituzioni e soprattutto di come le comunità vorranno farsi rappresentare e si stanno facendo rappresentare nelle istituzioni locali” concludono gli esponenti Dem.