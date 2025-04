Comando dei vigili del fuoco volontari di Toirano, Peroni interroga il sindaco: “Il patrimonio pubblico va gestito in modo trasparente”

Toirano. A Toirano continua a tenere banco la questione riguardante i locali del Comune assegnati ai Vigili del Fuoco Volontari.

Ieri mattina il capogruppo di minoranza di “Semplicemente Toirano” Cinzia Peroni ha depositato un’interrogazione a risposta scritta “in merito alla revoca, con due anni di anticipo, del comodato gratuito dei locali comunali assegnati ai Vigili del Fuoco Volontari di Savona e alla loro contestuale assegnazione alla XIII Delegazione Speleologica Liguria CNSAS, al Gruppo di Protezione Civile Comunale e all’Associazione dei Gunbi”.

“Pur condividendo la necessità di trovare una sistemazione per tutte le associazioni attive sul territorio – spiega Peroni – non condivido la scelta di revocare anticipatamente la disponibilità della sede ai Vigili del Fuoco volontari, che rappresentano un presidio strategico fondamentale, avendo eseguito circa 300 interventi solo nel 2024, quasi uno al giorno e non condivido che siano state prese in considerazione solo una parte delle realtà associative del paese”.

“Con questa interrogazione ho chiesto al sindaco di chiarire: se le nuove associazioni assegnatarie abbiano effettivamente presentato domanda scritta corredata dalla documentazione, come previsto dal vigente regolamento comunale e se si quando; se sia stata valutata, o eventualmente attivata, una procedura ad evidenza pubblica per garantire trasparenza e parità di trattamento tra tutte le varie associazioni presenti a Toirano; se esista agli atti un’istruttoria o una comparazione tra eventuali richieste pervenute; se, alla luce di eventuali omissioni procedurali o documentali, non sia solo opportuno ma anche doveroso procedere alla revoca in autotutela della delibera di giunta numero 31 del 16 aprile 2025”.

“La gestione trasparente e imparziale del patrimonio pubblico non è una questione formale: è una garanzia di equità e di rispetto verso tutte le associazioni che operano a beneficio della nostra comunità”, conclude Peroni.