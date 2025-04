Coltiva marijuana in un box a Vado Ligure: 45enne arrestato dai carabinieri

Vado Ligure. Prosegue senza sosta l’attività dei carabinieri del comando provinciale di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone più sensibili della città di Savona e nei vari comuni del territorio.

Nell’ambito di tale attività, i carabinieri della stazione di Vado Ligure hanno arrestato un 45enne cittadino italiano per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Stazione di Vado Ligure, in seguito alla segnalazione di una coltivazione di marijuana nella zona della Valle di Vado, nella giornata di ieri hanno proceduto al controllo dell’abitazione del 45enne del luogo.

Durante il controllo è emerso che nel box di pertinenza dell’abitazione, l’uomo aveva installato una serra per la coltivazione di marijuana, dotata di termoventilatori. Sul posto erano presenti anche contenitori per la conservazione delle infiorescenze e materiale vario per il confezionamento della sostanza, nonché 650 grammi di marijuana, che veniva sequestrata.

Il 45enne è stato quindi arrestato e giudicato in data odierna con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona, al termine dell’udienza di convalida, è stata disposta per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Questa attività conferma nuovamente l’attenzione dell’arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona e provincia, al fine di prevenire forme di disagio e dipendenze, contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del decoro urbano del territorio.