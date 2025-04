Cia Savona, olivicoltura al bivio: “Rilancio con innovazione e processi di aggregazione tra aziende e produttori”

Ponente. Intervenire sugli impianti di produzione negli uliveti, adattare la meccanizzazione alla realtà territoriale per la potatura e la raccolta, implementare le tecniche di irrigazione, favorire l’impiego di prodotti innovativi per la difesa, ma anche marketing, processi di trasformazione (come le olive in salamoia), confezionamento e commercializzazione, concentrando e differenziando l’offerta.

Queste le azioni necessarie per il rilancio dell’olivicoltura savonese e in particolare della Taggiasca, secondo quanto emerso dall’incontro del GIE di Cia Savona sullo status del settore e le sue prospettive per aziende e produttori del territorio provinciale.

Nel corso del focus tecnico della Confederazione Italiana Agricoltori è stato anche presentato uno studio sulla comprensione e gestione dei problemi di fertilità dell’olivo (impollinazione, fecondazione e allegagione) alla luce dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di tutelare la qualità e l’identità territoriale della produzione olivicola.

A presentare l’incontro, oltre al referente GIE di settore Nicola Piccardo, è stato il responsabile tecnico Pasquale Restuccia (Cipat Cia Imperia): “Produzioni, flussi di scambio e consumi sono concentrati nell’area mediterranea (Spagna, Tunisia, Italia e Grecia). L’offerta mondiale è aumentata considerevolmente negli ultimi 20 anni, rispondendo ad una domanda sempre più legata alle tradizioni alimentari locali” afferma.

“La domanda nei Paesi produttori è sostanzialmente stabile, l’olio è un bene tradizionale ed un prodotto maturo, mentre la domanda nei Paesi non produttori aumenta”.

Sono stati analizzati i punti di forza della fase agricola: “Presenza di importanti aree vocate alla coltivazione per la produzione di olio di qualità, è presente un elevato potenziale di differenziazione delle produzioni, dal biologico alle tipicità (Dop, Igp), oltre ad significativo valore ambientale, paesaggistico, storico, culturale che creano reputazione alle produzioni d’origine territoriale” sottolinea ancora il referente tecnico Cia.

La fotografia tracciata dal report mostra, però, anche segni di debolezza: “L’eccessiva frammentazione della struttura produttiva, caratteristiche orografiche del territorio che non permettono la meccanizzazione, l’irrigazione e la viabilità tra siti e località di lavorazione; inoltre, permangono forti oscillazioni delle quantità, associate ad una scarsa concentrazione dell’offerta e differenziazione del prodotto” evidenzia Restuccia.

Queste, invece, le iniziative operative da mettere in campo per la filiera olivicola: “Progettare, realizzare beni e servizi, con nuovi processi produttivi e quindi prodotti diversificati anche per favorire l’ingresso in nuovi mercati e consolidare quelli esistenti”.

“Non dimentichiamo che si sta affermando un nuovo collegamento tra aziende e flussi turistici: degustazioni, percorsi del gusto e iniziative sulle nostre eccellenze dell’agroalimentare, un turismo enogastronomico fattore di richiamo e di scelta nella destinazione turistica, al centro delle stesse attività promozionali”.

“Infine, serve una rete strutturata a livello di filiera, spezzare le criticità della frammentazione produttiva e scambiarsi, ad esempio, informazioni e risorse per adattarsi alle condizioni ambientali o ad altri fenomeni che possono incidere su tutto il comparto dell’olivicoltura” conclude.