Ceriale: speciale serata alla scoperta dei tesori ambientali, tra immagini, musica e commenti

Sabato 26 aprile, alle ore 21.00, nella sala polivalente “Fizzotti” di Ceriale, l’associazione teatrale “Sciuscia e Colla – #leZie” vi aspetta per un nuovo appuntamento tutto da scoprire!

La serie di serate culturali (con sorpresa e omaggio finale!) continua e questa volta è dedicata alla Liguria, la nostra regione, racchiusa tra mare e montagne, con case color pastello e panorami che tolgono il fiato. La rigogliosa natura, i tesori della flora e della fauna di Ceriale e dintorni, saranno l’oggetto della serata di sabato, con uno sguardo speciale alla valle Ibà, che rende unico il territorio cerialese.

Titolo della serata “Effetto… Serra” e l’ospite delle “Zie” sarà, appunto, il signor Mauro Serra, con la passione che ormai da anni lo ha reso esperto di ogni caratteristica naturale del territorio ligure: si vedranno immagini meravigliose con commenti speciali.

“Una serata nuova, con sorprese musicali ed emotivamente coinvolgente per chi ascolta. Abbiamo voluto dedicare al nostro affezionato pubblico un percorso ricco di profumi, fotografie e …note musicali, per condividere con tutti i partecipanti le bellezze che ci circondano – dicono le Zie di Sciuscia e Colla -. Sarà una piacevole ed entusiasmante serata naturalistica, in cui tutti i presenti resteranno meravigliati”.

“La serata si svolgerà con il patrocinio del Comune di Ceriale – aggiunge l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -, e come sempre le nostre “Zie” ci regaleranno forti emozioni!”.