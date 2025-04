Ceriale sconfitto ai rigori, Mambrin orgoglioso: “Dimostrato di valere a chi ci dava per spacciati”

Arenzano. Senz’altro dolorosa, ma al contempo ricca di orgoglio, la sconfitta del Ceriale in finale di Coppa Italia di Promozione. I biancoblù perdono ai rigori contro la Sammargheritese, dopo l’1-1 al termine dei 120 minuti. Per mister Marco Mambrin è la seconda finale consecutiva persa, dopo quella con la Juniores del Finale l’anno scorso. Ma come dodici mesi fa, l’esperienza è giudicata positivamente. Per il tecnico l’avventura del Ceriale in Coppa, e nel complesso durante tutta la stagione, è anche una risposta a chi contestava la bassa età media del club a inizio stagione.

L’intervista post partita ovviamente comincia con un commento sulla partita, non senza il condimento di una nota polemica. Al centro dell’attenzione un gol annullato. Dichiara infatti Mambrin: “C’è rammarico per quell’episodio. L’arbitro ha detto che ha avuto la sensazione che ci sia stato un tocco di mano, io non l’ho avuta. Detto questo, complimenti a loro. A noi forse è mancata un po’ di lucidità nella lotteria dei rigori, ma abbiamo messo in difficoltà una squadra forte. Sono soddisfatto“.

Il bilancio, dunque, è positivo. Il Ceriale ha dato filo da torcere ad una Sammargheritese più esperta e più abituata a certi palcoscenici. I biancoblù, come in tutta la competizione, hanno però mostrato carattere. “Abbiamo dimostrato – commenta Mambrin – di non mollare mai. Siamo rammaricati, ma nel contempo sereni e orgogliosi. L’età media è bassa, ci sono dei 2007 in campo. Abbiamo fatto un’ottima Coppa Italia e un buon campionato”.

Approfondento il tema della “linea verde” di questa squadra, il tecnico conclude: “Noi abbiamo una squadra veramente giovane. L’obiettivo della squadra non era vincere a tutti i costi, ma era prioritario valorizzare questi ragazzi. Lo abbiamo fatto, e così abbiamo anche dimostrato a chi ci dava per spacciati di valere quasi la zona playoff“. Insomma, Mambrin si toglie anche un po’ di sassolini dalla scarpa.