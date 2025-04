Cengio, il Leo Club Valbormida dona un presidio sanitario al comitato della Croce rossa

Cengio. Una sedia per trasporto disabili in dotazione alla Croce rossa di Cengio grazie alla donazione del Leo Club Valbormida.

Sabato 12 aprile si è tenuta la consegna del presidio nella sede del comitato locale, che “ringrazia sentitamente per la generosa iniziativa”.

Dalla Croce Rossa di Cengio sottolineano che “il bene ricevuto in dono è di fondamentale importanza perché andrà a completare l’allestimento del Fiat Doblò per poter svolgere al meglio il servizio di trasporto per le persone con difficoltà di deambulazione e allevierà la fatica dei volontari che ogni giorno si dedicano al trasporto della popolazione”.

E concludono: “I militi sono sempre troppo pochi per la copertura dei sempre più numerosi servizi richiesti dal sistema sanitario e dai privati e ogni presidio per preservare i volontari dalla fatica è preziosissimo”.