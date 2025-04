Celle Varazze, tre sfide decisive per volare in Serie D. Guida indica la via: “Fondamentale ridurre al minimo il margine di errore”

Celle Ligure/Varazze. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, il Celle Varazze ha sfidato la San Francesco Loano in occasione di una delle partite valevoli per la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza. La sfida, un match equilibrato soprattutto nella prima frazione di gioco, è terminata con il risultato di 4 a 1 in favore dei padroni di casa. La vittoria ottenuta domenica scorsa ha dunque avvicinato ulteriormente il Celle Varazze al proprio obiettivo stagionale, ora distante tre gare (le ultime stagionali per il sodalizio biancoblù, ndr).

A commentare l’affermazione con la San Francesco Loano è stato Simone Guida, difensore classe 2000 subentrato al posto dell’ammonito De Benedetti: “Siamo contenti per com’è andata. Sapevamo di affrontare una squadra che si trova in una posizione di classifica che non rispecchia la qualità dei suoi giocatori. La San Francesco Loano è una compagine molto forte con grandi individualità. Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto, ma nella seconda frazione siamo riusciti a metterla sulla strada giusta chiudendo la partita il più in fretta possibile”.

“Noi siamo forti mentalmente – ha proseguito l’intervistato -, lo abbiamo dimostrato in tutte le partite di questo campionato. La squadra caratterialmente c’è, parlo di tutti i ragazzi dal primo all’ultimo. Siamo tutti sul pezzo e non possiamo fare altrimenti perchè il Rivasamba non molla e non mollerà. Ci prepariamo a giocare queste tre ultime battaglie da qui alla fine”.

Infine Guida ha scandito cosa sarà a suo parere a fare la differenza per riuscire a vincere il campionato: “Sarà fondamentale limitare al minimo il margine di errore perchè logicamente meno si subisce e maggiori diventano le possibilità di fare un gol in più dell’avversario. In questo momento siamo la miglior retroguardia del campionato, dobbiamo ambire a rimanere tali restando tutti sul pezzo”.