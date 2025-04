Celle, successo per Eurospring con la consueta rappresentanza elvetica

Celle Ligure. Un grande successo anche questa edizione di Eurospring, evento collaterale del 36° Meeting Arcobaleno EAP che andrà in scena il prossimo 8 luglio.

In gara un centinaio di atleti, suddivisi in squadre appositamente “miscelate”, a rappresentare il team elvetico del CA Belfaux (gemellato con il locale Centro Atletica Celle, presente con un nutrito numero di giovani runners!) e l’Atletica Arcobaleno Savona.

Premessa riservata ai giovanissimi, gli esordienti del Centro Atletica Celle Ligure, suddivisi in due team per una staffetta/percorso.

Poi riscaldamento degli atleti, composizione delle giurie italo-elvetiche, ai vostri posti, pronti e… si parte!

Staffetta 4×200 metri, 4 le serie, un totale di 17 formazioni al via.

Gara decisa per un pugno di centesimi, solo 9!, a separare i vincitori dai secondi arrivati.

Ad imporsi è il team composto da Giulia Malgrati e Alessandro Marchetti (Arcobaleno), Loauane Broillet (Belfaux) e Martin Garbarino (CACelle) nel tempo di 1.58.34.

Argento per la formazione di Lara Dieci e Luca Biancardi (Arcobaleno), Haenni Anouck (Belfaux) e Giorgia Zunino (CACelle), all’arrivo in 1.58.43.

Solo 8 i centesimi tra i terzi ed i quarti classificati!

Bronzo al team di Leonardo Zetti (Arcobaleno, Jilien-Laferrière e Imstepf Victor (Belfaux) e Mirko Samardzic (CACelle) in 2.00.01.

E “medaglia di legno” per Lambert Hetault Jean e Gabaglio Luna (CA Belfaux), supportati dalle giovani sprinter del CACelle Priscilla Puppo e Greta Corso.

Presente anche Marco Ferro, vicepresidente di Cala Cravieu. Approfittando dell’occasione sono state consegnate agli atleti del Centro Atletica Celle Ligure le nuove tute realizzate anche grazie all’intervento di Cala Cravieu a supporto del sodalizio sportivo.

Al termine non poteva mancare, subito dopo le premiazioni di tutti i partecipanti (omaggiati con prodotti dolciari messi a disposizione dallo sponsor La Sassellese, partner anche del Meeting Arcobaleno), il tradizionale rinfresco a base di colombe pasquali ed amaretti, a suggellare una grande amicizia tra i protagonisti, molti dei quali dopo aver partecipato alle prime edizioni di questo simpatico evento (in versione giovani speranze) oggi gestiscono la preparazione di altri giovani e promuovono le attività.

Prossimo appuntamento con gli eventi collaterali al Meeting Arcobaleno la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, nella nuova formula che torna alla denominazione storica di Giochi della Gioventù.

Due le date a calendario: il 29 aprile con evento riservato alle scuole medie inferiori ed il 6 maggio per gli Istituti Scolastici Superiori.

I partecipanti

I giovani del Centro Atletica Celle Ligure