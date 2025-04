Celle, paura ai Bottini: ladri entrano in casa e bastonano il cane

Celle Ligure. “Ci ha rimesso il cane, preso a colpi di scopa”. È amareggiata e arrabbiata la padrona di casa che, al suo rientro da lavoro, ieri intorno alla mezzanotte e mezzo, ha ritrovato l’appartamento a soqquadro e il cagnolino spaventato. Persiana e finestra rotte per entrare. La zona è quella dei Bottini. Casa vuota, a parte i due cani.

È andata male ai ladri perché il cockerino, che ha avuto la peggio, non si è fatto problemi e “li ha sicuramente messi in fuga. Fa una gran guardia. Lui sta in camera da letto. E qui ho trovato la scopa. Sta bene ora, ma qualche bastonata secca l’ha presa”. Sconforto, rabbia, disordine. Sta per uscire e andare a fare denuncia la nostra lettrice.

Dopo una notte di paura, passata in bianco. Ma hanno rubato? “No, perché non c’è nulla da portare via. Cercavano la cassaforte. Mi hanno smontato la libreria, svuotato i cassetti”. È notte quando torna a casa e trova giacche a terra. “Ho capito subito che qualcosa non andava, che erano entrati sapendo che non c’ero, poi il cagnolino, poverino. Ha cercato di difendere la sua casa e ne ha pagato le conseguenze”.