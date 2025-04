Celle, niente semaforo per i lavori di adeguamento idraulico sul rio Santa Brigida (per ora): si slitta a dopo l’estate

Celle Ligure. Rio Santa Brigida, più avanti. Nessun semaforo sull’Aurelia al momento che riguardi questo tipo di lavori di adeguamento idraulico.

Sospiro di sollievo per automobilisti e non, che temevano di ritrovarselo un giorno più che l’altro, lungo il tratto d’asfalto sopra il corso d’acqua che richiede l’intervento nella sua parte terminale.

Di code dovute a questo tipo di impianto, anche se proprio in queste ore si sta lavorando lungo il tratto, ma per la posa della fibra, e potrebbe anche esserne installato uno, se ne riparlerà quindi molto più avanti per consentire approfondimenti e valutazioni geologiche mentre prosegue con attenzione il monitoraggio delle case che sarebbero state danneggiate dal precedente cantiere.

Lo riferisce la stessa Anas a IVG.it: “Il semaforo per i lavori del Santa Brigida attualmente non verrà installato, si vedrà dopo l’estate. Una decisione – sottolinea l’Azienda delle Strade Statali – condivisa chiaramente con gli enti interessati e coinvolti. Ovviamente in base all’esito delle indagini che si stanno svolgendo verrà stilato un crono programma eventuale per i lavori che ci saranno da fare e si procederà, nel caso, cercando di impattare il meno possibile la viabilità stradale”.