Celle, chiusa per lavori la rampa che collega l’Aurelia alla passeggiata di ponente verso Albisola

Celle Ligure/Albisola Superiore. Fino al prossimo 19 aprile, la rampa che collega il tratto della passeggiata a mare di ponente che porta ad Albisola con l’Aurelia, in località Capo Torre, sarà chiusa al transito per interventi di ripristino alla pavimentazione di assi in legno.

Parte terminale di Celle, il percorso in questione è quello che scende dall’Aurelia e porta alla passeggiata a mare. Il momentaneo stop è dovuto agli interventi di competenza del Comune di Celle sul camminamento.

C’è però un passaggio alternativo, come fanno sapere dal Comune di Albisola: “In alternativa sarà possibile percorrere il sentiero che delimita il campeggio per passare dalla via Aurelia alla passeggiata a mare e viceversa”.