Castelvecchio, rigenerazione urbana da 250mila euro: “Interventi per turismo e outdoor”

Castelvecchio di Rocca Barbena. Tappa nelle valli ingaune per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che prosegue il suo tour nelle diverse località del savonese.

Assieme al sindaco Marino Milani visita e sopralluogo nella frazione di Vecersio: “Piazza Vittoria e le crose collegate saranno oggetto a breve di un intervento di rigenerazione urbana. Dei circa 250 mila euro necessari ad effettuare i lavori, 237 mila saranno a carico della Regione Liguria e 15 mila del Comune” ha affermato Vaccarezza.

“L’asfalto attuale verrà totalmente smantellato e sarà sostituito da una pavimentazione costruita totalmente con pietra locale”.

“Questo intervento si inserisce nei lavori di cui il borgo è stata oggetto negli ultimi due anni, con un recupero che prosegue su più fronti, arricchendo Vecersio sia dal punto di vista paesaggistico che dell’offerta turistica. Castelvecchio, anche grazie alla grande attività svolta dall’amministrazione comunale, è infatti entrato nel circuito dell’outdoor, oggi sono dieci strutture studiate per offrire il pernottamento ai bikers e due i ristoranti (a breve tre)”.

“Oltre a questo, altri progetti si inseriranno nei prossimi mesi per ampliare e far crescere il comparto del turismo, volano per l’economia di questo comprensorio” conclude il consigliere regionale.