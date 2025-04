Casella (AVS): “Comunicare in anticipo i cantieri autostradali per ridurre le code”

Savona. Il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha presentato un’interrogazione alla giunta Bucci per sollecitare la comunicazione anticipata dei cantieri sulle autostrade liguri da parte dei concessionari.

“Cittadini e amministratori hanno il diritto di essere informati, anticipatamente, della mappa e del calendario dei cantieri sulle autostrade, in modo da potere programmare in anticipo gli spostamenti, calcolando l’aumento dei tempi di percorrenza. Crediamo sia una procedura semplice. Eppure, né i nostri concittadini e neppure gli amministratori del territorio riescono a conoscere la programmazione dei restringimenti di carreggiata. Basterebbe comunicare questi lavori con adeguato anticipo, per migliorare una situazione molto difficile”, spiega Jan Casella.

“A partire dal periodo di Pasqua, le autostrade liguri hanno ripreso a respirare. Per i viaggiatori è stato più agevole spostarsi, grazie alla rimozione dei cantieri per la manutenzione. È stato un solo un sollievo momentaneo, perché, terminate le festività, è prevista la riapertura dei lavori. È doveroso che le società concessionarie eseguano i lavori di manutenzione, ma i cittadini devono essere informati preventivamente di questi cantieri, in modo da gestire gli spostamenti tenendo conto dei possibili ritardi”, sottolinea il consigliere regionale di AVS.

“Considerata la chiusura per frana della via Aurelia a Finale Ligure, all’altezza di capo San Donato, ribadiamo la richiesta di rendere gratuito il pedaggio per chi si sposta tra il casello di Finale Ligure e quello di Spotorno, fino a quando la circolazione rimarrà interrotta”, conclude Jan Casella.