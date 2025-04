Carparelli replica alla Baia Alassio sui social: “Finchè sarò il capitano di una squadra non venderò né regalerò una partita”

Albenga. Continua dopo i 90 minuti il botta e risposta tra la Baia Alassio e la San Filippo Neri Yepp. Questa volta a parlare è il capitano e bomber della squadra Marco Carparelli che, sui suoi social, ha postato la foto di una frase accompagnata dal suo commento in merito alle parole degli allenatori avvenute nel post partita.

“Finché ci sarà Carparelli capitano, la mia squadra, qualunque essa sia, non si venderà e nè regalerà mai una partita”, questa la frase di spicco del numero 7 ex Genoa e Sampdoria, che ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni post match degli allenatori di ambo le società.

Ecco il post del capitano della San Filippo Yepp, accompagnato dalla foto “Il rispetto per la maglia, per i tifosi e per noi stessi impone di dare sempre il massimo, anche quando i punti non contano”:

“Sono 44 anni che gioco a pallone, e da quando ho coltivato il mio sogno di diventare un calciatore, ho sempre dimostrato di essere un professionista serio, ovunque io abbia giocato. Sono 13 anni che calco i campi dilettantistici, sono sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarmene. Mi incazzo quando perdo, quando non segno, quando ci alleniamo male. Non ho mai regalato niente, e non ho mai tirato indietro la gamba. A me, e nelle squadre in cui ho giocato, non mi hanno mai aiutato. Non vedo per quale motivo, a quasi 50 anni, devo “lasciare” delle partite. Per me è follia sentire certe cose. Finché ci sarà Carparelli capitano, la mia squadra, qualunque essa sia, non si venderà e nè regalerà mai una partita. Prima di essere giocatori, dirigenti, allenatori, bisogna essere uomini”.