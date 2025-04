Carcarese qualificata al secondo turno playoff, Saviozzi: “Speriamo di raggiungere il salto di categoria che meritiamo, complimenti al Millesimo”

Carcare. “È stato un esordio positivo per me in panchina. I ragazzi hanno interpretato bene questa gara, il primo tempo è finito 0-0, ma abbiamo avuto le occasioni per sbloccarla. Nella ripresa ci siamo riusciti, abbiamo avuto qualche disattenzione dopo il 2-0 che ha permesso al Finale di rientrare in partita, poi di nuovo dopo il 3-1, disattenzione che ci ha fatto arrivare alla fine con un po’ di acqua alla gola, ma siamo riusciti a fare il 4-2 e vincere questa gara che era molto importante per noi“, questo il commento di Enrico Saviozzi, collaboratore tecnico della Carcarese di Michele Battistel domenica in panchina a guidare la squadra vista la squalifica del tecnico biancorosso.

“Il Millesimo festeggia la vittoria, faccio i complimenti a loro, hanno fatto un gran campionato come del resto lo abbiamo fatto noi – continua – Noi non abbiamo mai guardato gli altri, ma questi tre punti ci permettono di raggiungere il secondo turno playoff e di giocare davanti al nostro pubblico che per noi è fondamentale. Ne approfitto per chiamare a raccolta i nostri tifosi al Corrent perché ci sarà bisogno di loro. Siamo contenti di poter giocare questo mini torneo per poter, speriamo, riuscire a raggiungere il salto di categoria che meritiamo”.

Domenica al Ruffinengo l’ultimo impegno della regular season contro il Legino: “Affronteremo una squadra di tutto rispetto, dobbiamo arrivarci con la testa giusta perché poi ci sarà una pausa, noi dovremo tenere le antenne belle dritte perché ogni partita sarà dura da qui alla fine”