Carcarese, la replica di Brignone a Levratto: “Rimasto a Carcare per rapporti umani, non per soldi: per questo Millesimo non farà parte del mio futuro”

Millesimo. Dopo il derby di oggi pomeriggio ha visto vincere gli uomini di Macchia contro la Carcarese, il presidente Eros Levratto si è presentato ai microfoni per rilasciare un’intervista nella quale, tra i tanti sassolini dalle scarpe tolti, c’è stato un passaggio in particolare che non è andato giù ad un componente della squadra biancorossa.

“Noi abbiamo chiamato almeno metà dei giocatori di Carcarese, Bragno e Finale. Nessuno è venuto da noi a pari prezzo perché neopromossi. A Brignone della Carcarese avevamo offerto dei soldi ed ha preferito rimanere a Carcare a pari cifra“.

È infatti stata diramata una nota firmata direttamente dallo stesso attaccante in risposta alle dichiarazioni del numero uno giallorosso: “Faccio i complimenti al Millesimo per la vittoria del campionato, ma intendo precisare che ci sono rimasto male e non capisco perché sono stato menzionato dal presidente Levratto. Un presidente che vince il campionato dovrebbe festeggiare la vittoria senza pensare a giocatori non tesserati per la sua squadra. Tra l’altro un giocatore che ha subito un grave infortunio e che oggi non ha potuto prendere parte alla partita proprio per questo. Vorrei inoltre sottolineare che ho deciso di rimanere a Carcare non per motivi economici, ma perché mi legano rapporti umani e grandi amicizie con compagni e società. Aspetti che non sono barattabili con il denaro. In queste categorie è questo quello che conta e per questo sono sicuro che il Millesimo non farà parte del mio futuro, poiché condivido valori diversi da quelli espressi oggi dal presidente Levratto”.