Carcare, Mirri: “Suap già attivo, la minoranza persevera con le figuracce”

Carcare. “Solitamente la vendemmia si fa in autunno, ma a Carcare la vigna dell’opposizione garantisce una produzione “vinicola” 365 giorni l’anno” Inizia così la risposta del sindaco Rodolfo Mirri alle critiche dell’opposizione sullo Sportello Unico delle Attività produttive. “Questa volta, e non sarà certamente l’ultima, i consiglieri di minoranza sono caduti in fallo sullo SUAP, la cui convenzione col Comune di Millesimo non è stata prolungata fino al 31 marzo per l’indisponibilità dell’Ente, nonostante, in un primo momento ci fosse stato assicurato il contrario. Da lì la necessità di trovare temporaneamente una soluzione alternativa, coi Comuni di Bormida, Pallare e Mallare che hanno risposto favorevolmente alla nostra richiesta, ma la crisi politico-amministrativa che ha coinvolto quest’ultimo, ha bloccato tutto, pertanto non capiamo affatto di cosa veniamo accusati, ma secondo noi non lo capiscono neanche loro”.

“Oltre a non capire, o far finta, affermano cose palesemente false, come ad esempio che l’Ufficio Commercio, come da loro dichiarato, sia sprovvisto di un responsabile, infatti, dal 1° gennaio 2025, a ricoprire tale incarico vi è un nuovo funzionario, il quale sta svolgendo un lavoro a dir poco egregio. Bastava informarsi e anche questa castroneria sarebbe stata evitata. Infine, oltre a non essere mai mancato il supporto alle attività produttive presenti sul nostro territorio comunale, se i componenti del gruppo “Insieme per Carcare” avessero fatto una capatina sull’Albo Pretorio Online del Comune, sarebbero venuti a conoscenza dell’impegno di spesa per l’acquisto di un software, il quale comunichiamo che da oggi e già attivo a tutti gli effetti e a breve sarà inserita una nuova figura professionale, visto che ora, essendo Comune virtuoso, e non indebitato, come lo era fino a maggio 2023 con un passivo di quasi 400 mila euro, siamo nelle condizioni di poter assumere personale, e precisamente, inclusa quella appena annunciata, le nuove assunzioni saranno tre, andando così a migliorare il funzionamento della macchina amministrativa e l’erogazione dei suoi servizi. Come al solito alle bugie dell’opposizione rispondiamo con i fatti, a differenza di chi, con una scellerata interrogazione ha dimostrato tutto fuorché tenere al tessuto commerciale carcarese, i cui effetti sono stati la chiusura di una attività in via sperimentale e la perdita del lavoro della persona impiegata al suo interno. Al paese avete nuociuto quando eravate in maggioranza, e continuate a farlo anche dai banchi dell’opposizione”.

“Prendo atto, ma non capisco cosa intendano chiedermi o farmi dire in riferimento alla richiesta di commentare il mio punto di vista su temi molto importanti e addirittura mi stupisce il fatto che mi venga richiesto se i miei pensieri coincidano con le idee del Sindaco – aggiunge il vice sindaco Massimo Marini – L’amministrazione è una, e le decisioni di come gestire l’ente pubblico non sono individuali, ma diversamente a quanto possono pensare, vengono valutate e gestite di comune accordo tra i componenti della maggioranza, chiaramente per competenze. Mi pare che riguardo il commercio e le attività produttive di mia pertinenza, ad oggi non risultino situazioni di indifferenza alle richieste pervenute. L’ufficio e il personale presente, sono sempre stati e saranno a disposizione per il supporto e la consulenza alle possibili richieste che le aziende vorrano proporre. Per quanto riguarda lo sportello unico delle attività produttive SUAP, credo che il Sindaco abbia abbondantemente risposto alle vostre affermazioni. In ultimo con un po’ di sarcasmo, vorrei ricordare ai consiglieri comunali di minoranza, che in data 24 marzo era stata convocata la II commissione Consiliare permanente, tema del punto in discussione: Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di Sportello pe le attività produttive con i Comuni di Bormida, Mallare, Pallare. Ma nessuno della minoranza si è presentato alla riunione”.