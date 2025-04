Carcare, le “Chiavi della Città Calasanziana” alla famiglia Comparato

Carcare. Conferimento delle “Chiavi della Città Calasanziana di Carcare”, il sindaco Rodolfo Mirri e la sua maggioranza hanno deciso di assegnare il riconoscimento per il 2025 alla famiglia Comparato. Dopo Annalisa, la nota cantante di origini carcaresi, ecco la biografia e la motivazione per le quali l’Amministrazione comunale offrirà il nuovo prestigioso omaggio.

“A soli 15 anni Nello Comparato si è avvicinato al mondo del lavoro iniziando l’attività lavorativa come apprendista a Carcare, cercando di carpire tutto quello che poteva da quel mondo, bramava dalla foglia di fare, di sapere e di lavorare. Nel 1968 si mise in proprio aprendo una piccola officina, il lavoro gli piaceva e i fornitori gli davano fiducia. All’inizio il suo era solo un piccolo laboratorio artigiano e lui era un idraulico molto apprezzato in provincia. Nello Comparato, imprenditore vecchio stampo, ha fatto della fatica e della concretezza la sua filosofia di vita. Ebbe l’idea di costruire un iniettore monotubo in grado di rivoluzionare la costruzione degli impianti di riscaldamento. Una nuova valvola, trasformata in un brevetto che ha cambiato un intero settore, proiettando la Comparato da una piccola realtà di provincia a un colosso nel settore termoidraulico e che oggi è riconosciuta in tutta Europa e nel mondo. Nel 2011 la famiglia decide di spostare la propria attività produttiva da Carcare a Ferrania, frazione di Cairo Montenotte creando un moderno stabilimento da ottomila metri quadrati, completamente automatizzato, dove attualmente lavorano oltre cinquanta persone in gran parte cittadini carcaresi. In un percorso costellato da successi, Nello Comparato dovette però affrontare anche un enorme dolore: la perdita del nipote Giacomo morto nel 2010 in un incidente stradale a soli 17 anni. Una tragedia affrontata con fede, con l’affetto di tutta la famiglia, con l’impegno sociale che ha sempre contraddistinto il capostipite e l’intera famiglia con cui negli anni ha rafforzato il sostegno alle varie associazioni per tenere sempre vivo il ricordo del giovane. Purtroppo nel novembre 2020 Nello Comparato muore all’età di 90 anni provocando un dispiacere enorme per tutta la popolazione carcarese”.

E ancora: “Nel 2023 un altro lutto colpisce la famiglia Comparato: la perdita della moglie di Nello, la Signora Luciana. La famiglia Comparato ha sempre lavorato sodo, senza clamore, ma conquistando tanti risultati e dimostrando che con passione, costanza e coraggio si possono ottenere grandi risultati. La concretezza é la dote di tutta la famiglia. La vita le ha sottoposto dure prove, ma ha sempre reagito e rialzato la testa. La famiglia Comparato è stata sempre molto legata al paese, alle tradizioni e alle consuetudini. Oggi la Comparato vede ai vertici dell’azienda i figli di Nello, Roberto e Paolo, e il nipote Thomas che puntano a rimanere competitivi investendo, non solo per migliorare i prodotti e i servizi, ma anche per aprire nuove strade nel mercato, anticipare le tendenze, ridurre i rischi e creare valore duraturo, costruendo un futuro più solido e sostenibile. L’integrità e la trasparenza sono i valori aziendali determinanti per una gestione responsabile, il coinvolgimento aziendale, la reputazione nel mercato, il rispetto dei valori e il raggiungimento degli obiettivi.

Il senso di appartenenza è la chiave per un’azienda di successo”.

(Nella foto da sinistra Thomas, Paolo, Nello e Roberto Comparato)