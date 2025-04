Carcare, il Calasanzio celebra “La notte nazionale del liceo Classico”

Carcare. Si è da poco conclusa per il Liceo Calasanzio la “Notte nazionale del Liceo Classico”, un evento importante per chi frequenta e vive questa scuola straordinaria e unica, perché sa che di anno in anno è questo l’appuntamento attraverso il quale si può dare dimostrazione di creatività, originalità e, al contempo, passione e spirito organizzativo.

L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, è nata da una splendida idea del professor Rocco Schembra, docente allora al liceo Gulli e Pennisi di Acireale. Alle 18 in punto, come sempre introdotta da un brano inedito, quest’anno “Me di terra” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, fino alle ore 24:00 ha dunque preso forma l’idea del prof Schembra in più di 350 licei classici italiani e, per la terza volta, in 17 licei stranieri (tra i Paesi coinvolti Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia). “A dispetto dell’idea comune che vuole i liceali astratti, teorici e poco “concreti“, i pur austeri corridoi del nostro prestigioso Liceo sono percorsi quotidianamente anche da inimmaginabili talenti di sorprendente versatilità”, afferma la docente Passanisi.

Venerdì 4 aprile una gestione organizzata e precisa, meditata ed applicata dal corpo studentesco col sollecito ma discreto contributo dei loro docenti, ha dato vita a un susseguirsi vario e gradevole di performances collegate dal tema comune: “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare.”

La locandina dell’evento, uguale per tutti i partecipanti e realizzata dalla prof.ssa Valeria Sanfilippo del liceo Spedalieri di Catania, interpreta il tema di quest’anno attraverso una sintesi visiva che rappresenta il viaggio umano per mare. Una grande figura femminile, l’anima del Mare Nostrum, domina la composizione, arricchita da altri elementi narrativi, formali e simbolici che evocano la complessità del rapporto tra l’uomo e il Mediterraneo, in un’idea di connessione e separazione, speranza e tragedia, sfide avventurose e possibilità di salvezza.

Ogni intervento si è svolto in un’aula diversa secondo un percorso prestabilito e guidato da studenti preposti. Si è così potuto assistere divertiti alla preparazione in diretta, sul set di “Olimpia channel”, del celebre garum romano per mano di Platone ed Aristotele, per poi ascoltare le profonde considerazioni sul significato di Atlantide nel dialogo possibile tra Platone e Franco Battiato, il racconto del viaggio di Ulisse attraverso le parole di Dante, il dramma del naufragio della Provvidenza nei Malavoglia, il canto delle sirene, D’Annunzio e il suo Ulisse, l’assalto dei pirati e infine anche l’intensità delicata e potente di Saffo.

“Poesia, drammatizzazione, danza, musica e filosofia sono state protagoniste di una proposta convincente, accattivante e mai banale che ci ha restituito, confortandoci, la misura della capacità dei nostri studenti, non solo di imparare, ma soprattutto di comprendere e far proprio il patrimonio di inestimabile valore della cultura classica e dell’humanitas da cui tutti, non solo il Liceo Classico, non possiamo che trarre arricchimento”, ha affermato.

“Il ringraziamento della Dirigente, la professoressa Maria Morabito e di tutto l’Istituto, insieme ai doverosi complimenti per il rinnovato successo, va soprattutto agli studenti del Liceo Classico per lo splendido lavoro svolto in ogni ambito dell’evento, ma anche agli amici e compagni dell’ indirizzo Scientifico e di quello Linguistico che hanno aiutato e contribuito ad allestire e impreziosire la serata; un grazie speciale e doveroso, infine, è riservato a quanti, non pochi, fra i docenti si sono resi disponibili a garantire sorveglianza, supporto e orientamento in ogni fase delle attività se non affiancando, da protagonisti in scena, i propri allievi in alcune performances”, aggiunge.

“Il successo della serata, che ha avuto un’importante e ordinata affluenza di pubblico fino a tarda ora, ci incoraggia a proseguire l’iniziativa con rinnovato impegno ed entusiasmo. A tal proposito, la Dirigente ringrazia anche le Autorità e i vari servizi che hanno supportato lo svolgimento dell’evento”, conclude la professoressa Passanisi.