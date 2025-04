Carcare, arriva l’ok per la Sezione Primavera: il servizio ora può ripartire

Carcare. Sezione Primavera, Alisa dà l’ok per la riapertura del servizio, concedendo le autorizzazioni al Comune per i locali di via Cornareto.

L’attività didattica nella classe della Scuola dell’infanzia, formata da venti piccoli alunni dai 24 ai 36 mesi, a settembre non era potuta partire a causa della mancanza di certificazioni sull’idoneità e sulle norme di sicurezza.

Come spiega il sindaco, Rodolfo Mirri, “il Comune si è subito attivato ma purtroppo i tempi si sono dilatati a dismisura. Finalmente, ora, possiamo affermare che il servizio può ripartire, pertanto, chiediamo alle famiglie interessate di contattare l’Istituto comprensivo di Carcare per avere informazioni sulle future iscrizioni. Ci scusiamo per il pesante disguido, purtroppo le autorizzazioni regionali si sono fatte attendere ma la questione è stata risolta”.