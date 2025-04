Caos treni, Casella (AVS): Chiediamo alla Regione un intervento risolutivo””

Liguria. “Anche oggi è stata una giornata di gravi disagi sulle ferrovie per i savonesi. Esprimiamo la nostra totale vicinanza a chi patisce disagi quotidiani per spostarsi in treno nella nostra regione”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, esprime vicinanza ai pendolari rimasti bloccati questa mattina.

“A causa di un guasto sulla linea ferroviaria nei pressi di Savona, la circolazione è rimasta bloccata a lungo, con forti ritardi e cancellazioni. Come abbiamo già fatto nei mesi scorsi in diverse occasioni, anche oggi chiediamo all’amministrazione regionale un intervento risolutivo per evitare il ripetersi di questi problemi”, dichiara Jan Casella.

E sottolinea: “Serve un piano di manutenzione per prevenire queste situazioni e bisogna potenziare le squadre di soccorso, in modo da eseguire interventi rapidi e risolutivi in caso di emergenze. Aspettiamo riscontri concreti a quanto promesso dalla giunta regionale all’inizio del 2025”.