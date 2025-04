Campionati Studenteschi, secondo posto regionale per le ragazze del Liceo Bruno di Albenga

Albenga. Grinta, talento e spirito di squadra: sono questi gli ingredienti che hanno permesso alla squadra femminile di calcio a 5 del Liceo Giordano Bruno di Albenga di conquistare un prestigioso secondo posto nella fase regionale dei Campionati Studenteschi.

La competizione, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto affrontarsi le migliori rappresentative scolastiche della regione in un torneo avvincente e combattuto.

Le studentesse del G. Bruno hanno saputo distinguersi per tecnica, determinazione e fair play, lasciando il segno in ogni partita giocata. Guidate dal professor Tricoli, docente di Scienze Motorie, e con la collaborazione dei colleghi di Dipartimento professor Donato e professor Garzoglio, le ragazze hanno superato brillantemente la fase provinciale, guadagnandosi con merito l’accesso alle finali regionali.

Nonostante l’alto livello delle compagini avversarie, la squadra ingauna ha portato a casa una medaglia d’argento che vale quanto un oro.

Il secondo posto regionale rappresenta un traguardo importante per il Liceo G. Bruno, che continua a distinguersi per i successi in ambito sportivo.