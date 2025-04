Calcio scolastico. L’ISS “Ferraris-Pancaldo” di Savona vince in Liguria e vola alla fase nazionale

Grande soddisfazione per il Ferraris-Pancaldo di Savona. La squadra dell’istituto savonese si è qualificata ai nazionali di calcio a 5 riservati alle scuole superiori.

La formazione guidata dalle professoresse Marianna Apicella e Elisabetta Onnis ha vinto la fase provinciale e ieri ha disputato la fase regionale giocata sul terreno di gioco del Baciccia-Ferrando di Genova Pra’.

Netta la vittoria in semifinale contro l’istituto Ruffini di Imperia, match conclusosi 6 a 1. Più combattuta la finalissima, che ha visto il Ferraris-Pancaldo opposto al Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Ma anche in questa occasione è stata vittoria per 3 a 1.