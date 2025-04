Calcio, parte la procedura fallimentare per l’US Albenga: prima udienza fissata a metà settembre

Albenga. Tristi novità in arrivo per l’US Albenga.

Dopo la tribolatissima stagione che ha visto l’esclusione dei bianconeri dalla Serie D, è stata avviata la procedura fallimentare (dichiarata il 9 aprile) con la nomina settimanale del curatore Alberto Marchese, che aveva seguito la medesima pratica anni fa per il Savona.

La prima udienza è stat fissata per il 18 settembre. In tale data, il curatore fallimentare assieme al giudice delegato ufficializzeranno lo stato passivo dell’Albenga. In questo modo, si veririficheranno tutte le posizioni debitorie da parte di terzi nei confronti della società.

Finiranno i campionati di Juniores Nazionale e squadra femminile, ma per il momento non ci sono notizie certe su un possibile futuro della società. Essendo che la società è stata dichiarata da poco fallita, seguiranno sicuramente aggiornamenti su questo caso.