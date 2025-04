Calcio, nasce l’FBC Albenga 1905: “Un nuovo inizio nel segno della tradizione”

Albenga. “Nasce la Foot-ball Club Albenga 1905: un nuovo inizio nel segno della tradizione“. Inizia così un comunicato destinato a passare alla storia del calcio dilettantistico ligure, pubblicato dall’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno. Dopo la notizia della procedura fallimentare dell’US Albenga, un gruppo di 12 appassionati dei colori bianconeri ha deciso di dare vita ad una nuova società sportiva che possa puntare alla ricostruzione di una delle realtà sportive più importanti del comprensorio regionale.

Già il 25 gennaio scorso, a seguito dell’esclusione dal campionato dei bianconeri, era stato lanciato un indizio dalla stessa associazione. “Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Lavori in corso…”, aveva scritto sul proprio profilo social. Un’anticipazione, quindi, di quella che oggi diventa una realtà concreta.

In attesa di svelare le prime scelte organizzative e gestionali, il nuovo sodalizio precisa che oltre alla ricostruzione della prima squadra ci sia la volontà di mantenere la squadra femminile e ripristinare il settore giovanile nel corso degli anni. Intanto è stato lanciato il logo ufficiale societario: a svettare tra le due torri albenganesi c’è una fenice, simbolo della rinascita.

Per domani sera, intanto, fissata all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Albenga la discussione sull’intenzione dell’amministrazione comunale riguardo la gestione dello stadio Annibale Riva. Viene facile pensare alla probabile presenza in sala di componenti del nuovo Albenga.

IL COMUNICATO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ORGOGLIO INGAUNO:

Nasce la Foot-ball Club Albenga 1905: un nuovo inizio nel segno della tradizione.

Con grande emozione e senso di responsabilità, annunciamo la nascita della F.B.C. Albenga 1905, una nuova realtà sportiva che raccoglie l’eredità storica, culturale e sociale dell’ Unione Sportiva Albenga, portando avanti con orgoglio la tradizione calcistica ingauna.

La creazione della F.B.C. Albenga 1905 rappresenta un atto di rinascita dopo le recenti, tristi notizie della procedura fallimentare in atto nei confronti dell’U.S. Albenga. Una ripartenza fondata sulla volontà di dare continuità ad una storia ultracentenaria, che affonda le sue radici nel 1905, anno in cui fu fondata l’U.S. Albenganese, prima società cittadina ad includere una sezione calcio. È proprio da questo legame profondo con la città e la sua storia che nasce la scelta di evidenziare l’anno 1905 come segno distintivo e simbolo identitario della nuova società.

La F.B.C. Albenga 1905 è stata fondata da un gruppo di 12 amici e tifosi e si impegna ad agire con la massima trasparenza verso i propri sostenitori e l’intera comunità, ponendosi come obiettivo non solo il rilancio della prima squadra, ma anche la costruzione di un progetto solido e inclusivo che coinvolga il territorio a 360 gradi; non solo, possiamo dire sin d’ora che vorremmo mantenere in vita anche la prima squadra femminile e, piano piano, ripristinare il settore giovanile, affinché il calcio albenganese possa esprimere tutto il suo potenziale, in ogni sua forma.

Siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo, con la massima umiltà ma con la giusta determinazione, animati dalla passione di sempre, affinché le gloriose casacche bianche con la banda nera possano risplendere ancora nel presente e negli anni a venire.

Al momento non possiamo ancora dire di più, ma siamo al lavoro sotto diversi aspetti.

1905 ~ 2025

La storia continua!

Sempre e Solo FORZA ALBENGA!