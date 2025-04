Calcio giovanile, sette “savonesi” al Torneo delle Regioni Under 19: rosa e staff

Dall’11 al 18 aprile la Rappresentativa ligure Under 19 sarà impegnata nella 61^ edizione del Torneo delle Regioni. La kermessa, che la Liguria ha vinto due anni fa, si svolgerà in Sicilia. Oggi

La rappresentativa ligure è pronta a scendere in campo per il prestigioso 61° Torneo delle Regioni, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia e in programma dall’11 al 18 aprile 2025. Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato le convocazioni per la selezione Under 19, che porterà i migliori talenti del calcio dilettantistico ligure a confrontarsi con i pari età delle altre regioni italiane.

CONVOCATI E STAFF

Albissole 1909: Zunino Alessandro

Andora 1966: Guardone Matteo

Argentina Arma: Caffi Francesco

Campomorone Sant’Olcese: Consoli Mirko

Canaletto Sepor: Menacho Gianluca, Pedaci Luigi

Carcarese: Grenna Mattia

Follo Football Club: Camara Kabine

Football Club Bogliasco: Carnemolla Matteo

Millesimo Calcio: Cigliutti Manuel

Pontelungo 1949: Trucchi Davide

PSM Rapallo: Macelloni Edoardo

Rivasamba H.C.A.: Sani Mattia

Sammargheritese 1903: Virtuosi Andrea

San Francesco Loano: Cauteruccio Brando, Lingua Alessandro

Serra Riccò 1971: Fossati Gabriele

Taggia: Cavallero Francesco, Massabò Giuseppe

Vallescrivia 2018: Breschi Sebastiano

Lo staff tecnico e organizzativo

Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni, Balestrino Giovanni

Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe

Medico: Marco Revello

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Figaia Giorgio

Preparatore Portieri: Rozzi Luca

Massaggiatore: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio