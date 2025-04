Calcio dilettanti, è qui la festa? Dopo il Savona, domenica si possono chiudere gli altri cinque campionati

La prima squadra a festeggiare nella stagione 24/25 del calcio dilettantistico della nostra provincia è stato il Savona, vincitore del Girone B della Prima Categoria. Dopo la pausa pasquale, la penultima giornata dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria potrebbe vedere scattare in contemporanea cinque festeggiamenti, di cui ben quattro che vedrebbero coinvolte squadre savonesi.

Il Millesimo in Promozione e la Veloce in Seconda Categoria sono le squadre più vicine alla vittoria dei rispettivi campionati. Ma anche il Celle Varazze in Eccellenza e la Baia Alassio in Prima Categoria potrebbero gioire. Il Cisano, invece, deve sperare di rimanere agganciato alla capolista Bordighera.

Al Millesimo, impegnato sul campo dell’Albissole, basta un punto per volare in Eccellenza. Salto di categoria che avverrebbe anche in caso di sconfitta e contestuale non vittoria della Carcarese contro il Finale. All’ultima giornata ci saranno Millesimo-Superba e Legino-Carcarese.

La Veloce giocherà contro l’ultima squadra che la può impensierire per la vittoria finale, la Virtus Don Bosco. Anche con un pareggio, visto il +6, i granata staccherebbero il pass per la categoria superiore. Festa rimandata in caso di vittoria dei varazzini, che però dovrebbero poi vincere all’ultima giornata e sperare in un’altra sconfitta dei savonesi. A quel punto, con le squadre appaiate in vetta, sarebbe spareggio. I velociani puntano ad arrivare con la vittoria in tasca al sentito derby contro la Priamar Liguria dell’ultima giornata, mentre la Virtus Don Bosco chiuderà la regular season contro il Sassello.

I due punti di vantaggio del Celle Varazze sul Rivasamba fanno pensare che servirà l’ultima giornata per decretare quale sarà la squadra che vincerà l’Eccellenza e raggiungerà direttamente la Serie D. Le “civette” sfideranno in casa all’Olmo-Ferro una Genova Calcio a caccia disperata di punti salvezza. Gli orange se la vedranno in casa contro l’Arenzano, squadra che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. Gli uomini di Pisano potranno festeggiare in caso di vittoria abbinata a un pari o a una sconfitta del Rivasamba. All’ultima giornata il Celle farà visita all’Athletic Club di Albaro mentre il Rivasamba al Pietra Ligure.

Nel girone “A” della Prima Categoria una situazione particolare determinata dal ritiro del Borgio Verezzi. La Baia Alassio capolista può ottenere il salto in Promozione battendo in trasferta la San Filippo Yepp e sperando che l’ l’Ospedaletti non batta la Golfo Dianese (seconda contro quarta). In caso di vittoria anche dell’Ospedaletti, la squadra di Sardo rimarrebbe a +3. Gli arancioni ponentini vincendo derby potrebbero all’ultimo turno agganciare gli alassini (fermi perché avrebbero dovuto sfidare il Borgio) al primo posto sconfiggendo anche l’Imperiese. Come sempre in caso di pari punti al primo posto si ricorrerà allo spareggio.

Escludendo la Serie D, in quanto torneo interregionale, l’unico campionato con squadre di Savona che potrebbe non essere vinto da una savonese è il Girone “A” della Seconda Categoria. Il Bordighera ha tre punti di vantaggio sul Cisano. Gli imperiesi sfideranno il Vallecrosia Academy e i savonesi il Pietra Ligure Under 21. Il Cisano per rimanere in corsa fino all’ultima giornata deve sperare che il divario rimanga perlomeno invariato. L’ultimo atto della stagione vedrà Cisano-Praese U21 e Bordighera-Golfo Dianese B.